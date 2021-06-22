Синоптики на эти дни также прогнозируют сильную жару – до 36 градусов тепла. Спасатели призывают людей быть осмотрительными и не жечь огонь на природе.
К теме Спасатели бьют тревогу: в Украине за выходные утонули 40 человек, среди них – 6 детей
В Украине объявили 2 степень пожарной опасности
Синоптики прогнозируют, что в течение 23 - 25 июня будет чрезвычайный уровень пожарной опасности в:
- западных,
- северных,
- восточных областях,
- а также в Винницкой и Полтавской областях.
Более того, опасность возникновения пожаров существует также в Киеве.
Синоптики говорят, что пожары возможны в течение 23 – 25 июня / Карта Укргидрометцентра
Советы ГСЧС
Чтобы не спровоцировать пожары в экосистемах, спасатели советуют:
- не разжигать костры и не использовать открытый огонь в лесу, ведь при сухой погоде достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя;
- не разжигать костер на торфяниках, вблизи копен сена, скирд соломы также пожарную опасность представляют и старые пни и сухие ветки;
- следить за детьми, что они не подожгли кустарник или сушняк.
При возникновении пожара спасатели говорят, что не нужно убегать от огня в противоположную сторону, вместо этого преодолевать край против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.
Также спасатели советуют:
- выйти быстро из опасной зоны, к которой приближается пламя, перпендикулярно направлению распространения огня;
- если убежать невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (он там менее задымлен, рот и нос прикройте тканью);
- тушить небольшие возгорания можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
- во время тушения не отходите далеко от дорог и просек, следите за другими людьми, которые тушат пожар (можно с помощью переклички);
- следить, чтобы деревья не травмировали вас;
- после выхода из пожара, сообщите спасателям по номеру 101.
Погода в Украине: последние новости
- По состоянию на 22 июня, синоптики призвали украинцев настроить себя на адскую погоду. В большинстве регионов в течение недели 21 – 27 июня, прогнозируют жару до +36.
- На Львовщине 22 июня объявили штормовое предупреждение из-за грозы.
- До этого в нескольких частях страны непогода наделала беды. В частности на Буковине и в городе Днепр дождевыми потоками воды затопило частные дома и домохозяйства.