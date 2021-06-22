По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, также удалось спасти 23 человека. Спасатели отметили, что в большинстве случаев люди оказываются в опасных ситуациях по собственной неосторожности.

Заметьте Страшные цифры: только за сутки в Киевской области утонули 8 человек, среди них есть дети

Где произошли трагедии

На Киевском водохранилище 20 июня во время купания погибли сразу 3 члена одной семьи. Среди утонувших – 2 детей.

На реке Каменка 20 июня перевернулась лодка. В воде оказались 7 человек. Из них 6 смогли выплыть на берег. Тело женщины впоследствии подняли из воды.

На Волыни 21 июня в озере Свитязь утонула девушка.

Обратите внимание! Спасатели сообщили, что надувной матрас – достаточно сомнительное средство для плавания. Особенно опасным он становится на море. Причиной является то, что там очень часто поднимается ветер.

Что запрещено

Спасатели призывают украинцев не быть легкомысленными и соблюдать правила безопасности. В частности, помнить, что запрещено:

купаться в местах, не предназначенных для этого;

вылезать на предупредительные знаки;

купаться в одиночестве;

разрешаться детям купаться без сопровождения взрослых;

плавать на сторонних предметах. В частности, досках и камерах от автомобильных шин;

подавать фейковые сигналы просьбы о помощи.

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