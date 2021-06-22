За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, також вдалося врятувати 23 людей. Рятувальники наголосили, що у більшості випадків люди опиняються у небезпечних ситуаціях через власну необережність.
Зауважте Страшні цифри: лише за добу на Київщині потонули 8 людей, серед них є діти
Де відбулися трагедії
- На Київському водосховищі 20 червня під час купання загинули відразу 3 членів однієї родини. Серед потонулих – 2 дітей.
- На річці Кам'янка 20 червня перевернувся човен. У воді опинилися 7 людей. З них 6 змогли виплисти на берег. Тіло жінки згодом підняли з води.
- На Волині 21 червня в озері Світязь потонула дівчина.
Що заборонено
Рятувальники закликають українців не легковажити та дотримуватися правил безпеки. Зокрема, пам'ятати, що заборонено:
- купатися у місцях, які не призначені для цього;
- вилазити на попереджувальні знаки;
- купатися наодинці;
- дозволятися дітям купатися без супроводу дорослих;
- плавати на сторонніх предметах. Зокрема, дошках та камерах від автомобільних шин;
- подавати фейкові сигнали прохання про допомогу.
Загибель на водоймах: останні новини
- У Білій Церкві 15 червня на річці Рось потонула 14-річна дівчинка, яка намагалася врятувати свою подругу.
- На Харківщині 16 червня загинув 6-річний хлопчик. Він впав з надувного матраца і пішов під воду.