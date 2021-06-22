За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, також вдалося врятувати 23 людей. Рятувальники наголосили, що у більшості випадків люди опиняються у небезпечних ситуаціях через власну необережність.

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Де відбулися трагедії

  • На Київському водосховищі 20 червня під час купання загинули відразу 3 членів однієї родини. Серед потонулих – 2 дітей. 
  • На річці Кам'янка 20 червня перевернувся човен. У воді опинилися 7 людей. З них 6 змогли виплисти на берег. Тіло жінки згодом підняли з води.
  • На Волині 21 червня в озері Світязь потонула дівчина. 

Що заборонено

Рятувальники закликають українців не легковажити та дотримуватися правил безпеки. Зокрема, пам'ятати, що заборонено:

  • купатися у місцях, які не призначені для цього;
  • вилазити на попереджувальні знаки;
  • купатися наодинці; 
  • дозволятися дітям купатися без супроводу дорослих;
  • плавати на сторонніх предметах. Зокрема, дошках та камерах від автомобільних шин; 
  • подавати фейкові сигнали прохання про допомогу.

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