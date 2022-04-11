Россияне пересмотрели свои цели в войне

Майкл Райан считает, что главная проблема российских военных, сделавших переоценку своих целей в войне, состоит в том, смогут ли они восстановить боевую мощь. Неизвестно, смогут ли оккупанты противостоять "очень опытным" украинским силам на Востоке.

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"Россияне пересмотрели свои цели в войне и сосредоточились прежде всего на Востоке. Их главная проблема заключается в том, что им нужно восстановить достаточно того, что мы называем боевой мощью, способностью эффективно бороться на Востоке, а затем противостоять очень опытным украинским силам, которые готовились к ним в течение длительного времени", – сказал Райан.

Бывший замминистра обороны США считает, что в течение следующих трех недель определится исход войны в Украине.

Так что ближайшие три недели будут решающими. Они определят исход войны,

– сказал он.

Майкл Райан отметил, что Украина может победить в войне, если получит нужное оружие от Запада.

Также он считает, что Россия вернется к своей "классической тактике" после того, как Александр Дворников был назначен командующим российской группировкой в ​​Украине.

"Я считаю, что генерал вернется к классической российской тактике. Они нанесут массированные воздушные и артиллерийские удары по украинским позициям, прежде чем бросят на них много танков и много солдат", – сказал Райан.

В конце концов, бывший заместитель главы Минобороны США, убежден, что россияне понесут еще большие потери из-за такого подхода.

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