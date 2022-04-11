Росіяни переглянули свої цілі у війні

Майкл Раян вважає, що головна проблема російських військових, які зробили переоцінку своїх цілей у війні, полягає в тому, чи зможуть вони відновити бойову міць. Невідомо, чи зможуть окупанти протистояти "дуже досвідченим" українським силам на Сході.

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"Росіяни переглянули свої цілі у війні та зосередилися насамперед на Сході. Їхня головна проблема полягає в тому, що їм потрібно відновити достатньо того, що ми називаємо бойовою потужністю, здатністю ефективно боротися на Сході, а потім протистояти дуже досвідченим українським силам, які готувалися до них протягом тривалого часу", – сказав Раян.

Колишній заступник міністра оборони США вважає, що протягом наступних трьох тижнів визначиться результат війни в Україні.

Тож найближчі три тижні будуть вирішальними. Вони визначать результат війни,

– сказав він.

Майкл Раян зазначив, що Україна може перемогти у війні, якщо отримає потрібну зброю від Заходу.

Також він вважає, що Росія повернеться до своєї "класичної тактики" після того, як Олександра Дворнікова було призначено командувачем російського угруповання в Україні.

"Я вважаю, що генерал повернеться до класичної російської тактики. Вони завдадуть масованих повітряних та артилерійських ударів по українських позиціях, перш ніж кинуть на них багато танків і багато солдатів", – сказав Раян.

Зрештою, колишній заступник глави Міноборони США, переконаний, що росіяни зазнають ще більших втрат через такий підхід.

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