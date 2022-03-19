Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 каналу высказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, у россиян проблемы и они об этом знают.

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Баланс сил изменится полностью, – Ходжес

"Думаю, в следующие 7 дней Россия истощится. У них нет достаточно амуниции, они несут очень большие потери, у них проблемы с личным составом – поэтому они просят Сирию дать бойцов, поэтому они просят Китай помочь им", – сказал генерал.

По мнению Бена Ходжеса, примерно неделю отделяет нас от момента, когда соответствующее положение полностью остановит россиян. Тем не менее, они все еще будут способны обстреливать города ракетами.

"Но их способность взять Киев или другой большой город – например, Одессу – думаю, через 7 дней они будут не способны на это. И тогда баланс сил изменится полностью, а преимущества Украины, как вот логистическая поддержка, улучшатся", – заявил генерал.

Интервью экс-командующего армией США в Европе: смотрите премьеру в 21:30