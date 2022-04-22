Следующие четыре недели – решающие

В администрации президента США считают, что долговременные последствия войны влияют на карту Европы на десятилетия. Также они считают, что война будет долгой и изнурительной.

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По их словам, очень важно доставить Украине большое количество нового вооружения, особенно дальнобойной артиллерии и контр артиллерийских радаров, чтобы отразить наступление России на Востоке Украины.

Варианты окончания войны

Чиновники США считают, если Россия сможет захватить Восток, то у Путина будет больше шансов преподнести это как успех своей "военной операции" и сказать, что он "защитил русскоязычных". Это позволит использовать Донбасс как рычаг давления на всех переговорах.

Но если украинские военные смогут остановить продвижение России на Донбассе, то перед Путиным предстанет выбор – направить туда еще больше сил на войну, которая может затянуться на годы, или сесть за стол переговоров.

Для Путина вся Украина, а не только Восток, всегда была главной целью. Хотя вряд ли этой цели ему когда-нибудь удастся достичь,

– сказали американские чиновники на условиях анонимности.

Накануне Джо Байден заявил, что Украине предоставят на 800 миллионов долларов артиллерийские системы, гаубицы, боеприпасы для гаубиц и тактические дроны. Общая военная помощь, которую США предоставила Украине с начала полномасштабного российского вторжения, превысит 3 миллиарда долларов.

Между прочим, НАТО уже вступило в войну, если бы у России не было ядерного оружия: детали