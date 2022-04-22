Наступні чотири тижні – вирішальні

В адміністрації президента США вважають довготривалі наслідки війни повпливають на мапу Європи на десятиліття. Також вони вважають, що війна буде довгою та виснажливою.

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За їхніми словами, вкрай важливо доставити Україні велику кількість нового озброєння, особливо далекобійної артилерії та проти артилерійських радарів, щоб відбити наступ Росії на Сході України.

Варіанти закінчення війни

Посадовців США вважають, якщо Росія зможе захопити Схід, то в Путіна буде більше шансів подати це як успіх своєї "військової операції" і сказати, що він "захистив російськомовних". Це дозволить використовувати Донбас як важіль тиску на всіх перемовинах.

Але якщо українські військові зможуть зупинити просування Росії на Донбасі, то перед Путіним постане вибір – спрямувати туди ще більше сил на війну, яка може затягнутися на роки, чи сісти за стіл переговорів. Перший варіант може означати повну національну

Для Путіна вся Україна, а не лише Схід, завжди були головною метою. Хоча навряд чи цієї цілі йому колись вдасться досягнути,

– сказали американські посадовці на умовах анонімності.

Напередодні Джо Байден заявив, що Україні нададуть на 800 мільйонів доларів артилерійських систем, гаубиці, боєприпасів для гаубиць та тактичних дронів. Загальна військова допомога, яку США надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, перевищить 3 мільярди доларів.

Між іншим – НАТО вже б вступило у війну, якби у Росії не було ядерної зброї: деталі