Новые источники угля

Об этом в колонке издания написал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, в этом отопительном сезоне Украина уже сменила часть источников угля – большая часть поступила морем – с ноября 2021 поступило 18 судов (1,424 миллиона тонн).

Читайте также Несмотря на то, отопительный сезон провели успешно, начали готовиться к следующему, – Зеленский

В следующем сезоне будем отрабатывать логистику уже в плановом режиме. Кроме того, вместе с нашими западными партнерами разрабатываем механизмы диверсификации источников и поставок энергоносителей в Европу,

– написал министр.

Электроэнергия

По его словам, одним из средств избавиться от энергетической зависимости от России также станет экспорт украинской электроэнергии в европейские страны, который Украина сможет начать благодаря объединению с европейской энергосистемой.

Герман Галущенко подчеркнул, что сейчас главная задача – остановить войну.

"Это можно сделать, перекрыв вентиль ее финансирования. Для этого ЕС нужно отказаться от покупки российских энергоресурсов. Эмбарго на импорт угля – первый, но недостаточный шаг. Это всего 4 миллиарда евро, тогда как газ и нефтепродукты стоят свыше 87 миллиардов евро в год для Европы", – добавил Галущенко.

Интересно – из-за оккупантов Чернобыль развозится по миру: смотрите видео