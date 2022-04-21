Нові джерела вугілля

Про це в колонці для видання написав міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, цього опалювального сезону Україна вже змінила частину джерел вугілля – більша частина надійшло морем – з листопада 2021 року надійшло 18 суден (1,424 мільйона тонн).

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Наступного сезону будемо відпрацьовувати логістику вже у плановому режимі. Крім цього, разом з нашими західними партнерами розробляємо механізми диверсифікації джерел та постачання енергоносіїв до Європи,

– написав міністр.

Електроенергія

За його словами, одним із засобів позбутися енергетичної залежності від Росії також стане експорт української електроенергії до європейських країн, який Україна зможе розпочати завдяки об'єднанню з європейською енергосистемою.

Герман Галущенко підкреслив, що наразі головне завдання – зупинити війну.

"Це можна зробити, перекривши вентиль її фінансування. Для цього ЄС потрібно відмовитися від купівлі російських енергоресурсів. Ембарго на імпорт вугілля – перший, але недостатній крок. Це лише 4 мільярди євро, тоді як газ та нафтопродукти коштують понад 87 мільярдів євро на рік для Європи", – додав Галущенко.

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