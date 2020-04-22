Следующим нашим вызовом будут майские праздники, – Зеленский о коронавирусе в Украине

Украина еще не преодолела пандемии коронавируса. Власти ожидают новых вспышек, поэтому активно готовятся этому противостоять.

Информацию о подготовке к преодолению новой вспышки коронавируса озвучил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19.

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"Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", – отметил Владимир Зеленский.

Беспокойство президента вызвало то, что за 21 апреля в Украине было зафиксировано большое количество инфицированных – 467 человек. У президента это связывают с "эхом Пасхальных праздников", когда многие верующих нарушили правила карантина, придя в церковь.

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