Следующим нашим вызовом будут майские праздники, – Зеленский о коронавирусе в Украине
Украина еще не преодолела пандемии коронавируса. Власти ожидают новых вспышек, поэтому активно готовятся этому противостоять.
Информацию о подготовке к преодолению новой вспышки коронавируса озвучил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19.
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"Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", – отметил Владимир Зеленский.
Беспокойство президента вызвало то, что за 21 апреля в Украине было зафиксировано большое количество инфицированных – 467 человек. У президента это связывают с "эхом Пасхальных праздников", когда многие верующих нарушили правила карантина, придя в церковь.
Коронавирус в Украине: инфицированные, карантин и пасхальные нарушения
- По состоянию на 22 апреля в Украине 6592 зафиксированы случаи заражения коронавируса. 174 человека умерли от COVID-19 424 человека излечились от опасной инфекции.
- 12 марта в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- Однако запреты не касались посещения церквей. Хотя настоятели ПЦУ и УГКЦ призвали верующих не посещать храмы и не подвергать свою жизнь опасности во время Пасхальных праздников. В УПЦ (МП) же призвали своих прихожан посетить церкви, в том числе пасхальные литургии. Именно они могли и стать причиной резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом в Украине.
- В мае у украинцев будутдополнительные выходные – 1 мая (пятница) и 11 мая (понедельник, переносится с субботы, 9 мая).
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