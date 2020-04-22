Наступним нашим викликом будуть травневі свята, – Зеленський про коронавірус в Україні

Україна ще не подолала пандемію коронавірусу. У владі очікують нових спалахів, тому активно готуються цьому протистояти.

Інформацію про підготовку до подолання нового спалаху коронавірусу озвучив Президент України Володимир Зеленський на щоденній нараді з представниками уряду та правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID-19.

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"Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – відзначив Володимир Зеленський.

Занепокоєння президента викликало те, що за 21 квітня в Україні було зафіксовано велику кількість інфікованих – 467 осіб. В президента це пов'язую з "відлунням Великодніх свят", коли чимало вірян порушили правила карантину, пішовши до церкви.

Коронавірус в Україні: інфіковані, карантин та великодні порушення