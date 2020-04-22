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      Наступним нашим викликом будуть травневі свята, – Зеленський про коронавірус в Україні

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      Президент України Володимир Зеленський / Офіс Президента

      Україна ще не подолала пандемію коронавірусу. У владі очікують нових спалахів, тому активно готуються цьому протистояти.

      Інформацію про підготовку до подолання нового спалаху коронавірусу озвучив Президент України Володимир Зеленський на щоденній нараді з представниками уряду та правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID-19.

      До слова Коли Україна вийде з карантину: Шмигаль назвав ключові умови

      "Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей", – відзначив Володимир Зеленський.

      Занепокоєння президента викликало те, що за 21 квітня в Україні було зафіксовано велику кількість інфікованих – 467 осіб. В президента це пов'язую з "відлунням Великодніх свят", коли чимало вірян порушили правила карантину, пішовши до церкви.

      Коронавірус в Україні: інфіковані, карантин та великодні порушення

      • Станом на 22 квітня в Україні 6592 зафіксовані випадки зараження коронавірусом. 174 людини померло від COVID-19, 424 особи вилікувалися від небезпечної інфекції.
      • 12 березня в Україні ввели карантин через пандемію коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • Однак заборони не стосувалися відвідування церков. Хоча настоятелі ПЦУ та УГКЦ закликали вірян не відвідувати храми та не піддавати своє життя небезпеці під час Великодніх свят. Натомість в УПЦ (МП) закликали своїх парафіян відвідати церкви, у тому числі великодні літургії. Саме вони могли й стати причиною різкого збільшення кількості інфікованих коронавірусом в Україні. 
      • У травні українці будуть мати додаткові вихідні – 1 травня (п'ятниця) та 11 травня (понеділок, переноситься з суботи, 9 травня).
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Здоров'я Новини політики Новини України Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Травневі свята
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