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      Коли Україна вийде з карантину: Шмигаль назвав ключові умови

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Кабінет Міністрів України має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Її умовно називають "День К", тобто день кінця карантину.

      Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 22 квітня, передає 24 канал. 

      Важливо В Україні продовжили карантин до 11 травня

      Як підкреслив він, початок реалізації цього плану уряд зможе запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації, і за прогнозами, цей день мав би настати 11 травня. Прем'єр пояснив, саме така дата, оскільки за розрахунками Академії наук, в Україні очікують пік між 3 і 8 травня.

      Також він оприлюднив умови настання першого дня, який буде символізувати початок виходу з карантину:

      • протягом 10 днів відсоток виявлених випадків COVID-19 в Україні мав би не змінюватися та мав би коливатися в межах плюс – мінус 5%,
      • лікарні мають бути заповненими пацієнтами з коронавірусом менше ніж на 50% (за словами Шмигаля, нинішня заповнюваність – до 10%);

      Після цього уряд реалізовує ще 4 етапи.

      Детальніше Україна виходитиме з карантину в 5 етапів

      У нас є кілька завдань, які ми маємо зробити до 11 травня. Перше – це збільшити кількість тестувань на коронавірус. За кілька останніх тижнів цей показних зріс із 700 до 4 700 на день. Ми практично наблизились до показника 5 тисяч тестів у день. Друге – це покращення забезпечення лікарень усім необхідним. Третє – це запровадження електронного контролю самоізоляції замість обсервації,
      – додав прем'єр. 

      За його словами, для низки громадян буде запроваджено самоізоляцію з посиленим контролем за допомогою інструменту "Дія".

      Раніше Шмигаль виділяв три ступені карантинних заходів, які запроваджують в Україні. Наразі у країні діє найсильніший із них – червоний.

      Зауважимо! Станом на 22 квітня в Україні на коронавірус захворіли 6 592 особи. На жаль, 174 з них померли. Натомість, 467 людей вже одужали.

      Дивіться відео засідання уряду 22 квітня 

      Як Україна бореться з коронавірусом: головне

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу уряд продовжив обмеження до 24 квітня, а потім – до 11 травня. 
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.


      Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини України Новини політики
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