Червоний, помаранчевий і жовтий: Шмигаль розповів, на якому рівні карантину зараз Україна
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виділив три ступені карантинних заходів, які запроваджують в Україні. Наразі у країні найсильніший із них – червоний.
Влада запроваджує певні визначення обмежувальних заходів та необхідність їхнього введення. Про це прем'єр розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
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Так, карантин поділили на три рівні: червоний, помаранчевий і жовтий.
- Жовтий – це коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі і працювати в дуже м'яких умовах карантину.
- Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає зростати, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді цей регіон локалізовують і закривають.
- Червоний – це lockdown, коли регіон чи країна фактично закриваються повністю, як зараз.
Відповідно, за словами прем'єра, наразі країна перебуває у найсуворішому рівні карантину – червоному.
Пом'якшення крантину, які можуть запровадити / Інфографіка 24 каналу
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