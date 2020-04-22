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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      Червоний, помаранчевий і жовтий: Шмигаль розповів, на якому рівні карантину зараз Україна

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      Шмигаль розповів про три рівні карантину в Україні / tva.ua

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виділив три ступені карантинних заходів, які запроваджують в Україні. Наразі у країні найсильніший із них – червоний.

      Влада запроваджує певні визначення обмежувальних заходів та необхідність їхнього введення. Про це прем'єр розповів у інтерв'ю РБК-Україна

      До теми У карантин українцям пропонуватимуть роботу з зарплатою до 8 тисяч гривень, – Шмигаль

      Так, карантин поділили на три рівні: червоний, помаранчевий і жовтий.

      • Жовтий – це коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі і працювати в дуже м'яких умовах карантину.
      • Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає зростати, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді цей регіон локалізовують і закривають.
      • Червоний – це lockdown, коли регіон чи країна фактично закриваються повністю, як зараз.

       Відповідно, за словами прем'єра, наразі країна перебуває у найсуворішому рівні карантину – червоному.


      Пом'якшення крантину, які можуть запровадити / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Уряд Шмигаля Денис Шмигаль Новини України
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