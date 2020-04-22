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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      У карантин українцям пропонуватимуть роботу з зарплатою до 8 тисяч гривень, – Шмигаль

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      Шмигаль анонсував роботу для українців у період карантину / 24 канал

      Денис Шмигаль сказав, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6 – 8 тисяч гривень.

      Мовиться про роботу у соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Про це прем'єр-міністр України розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

      Важливо Карантин в Україні можуть продовжити, але з пом'якшеннями, – Шмигаль

      Він зауважив, що зарплата становитиме 6000 – 8000 гривень. Шмигаль додав, що цих грошей вистачить, щоб "елементарно прожити".

      Для того, щоб харчуватись, достатньо (мовиться про 16 тисяч гривень, які можуть заробити чоловік і дружина –24 канал). Якщо вже розглядати одяг, інші предмети й засоби побуту, тоді погоджуюся. Але я повторюю, це не для відкладання, ми говоримо суто про заробіток, щоб елементарно прожити,
      – наголосив Шмигаль.

      Щодо самої роботи прем'єр пояснив, що це буде проста робота, на яку людина зможе легко влаштуватися, а на наступний день вже працювати.

      Зверніть увагу В Україні щодня з'являється 6 тисяч безробітних

      Ну, наприклад, класти бруківку чи озеленювачем тощо. По-перше, ми таким чином приберемось у наших містах, районах і загалом в Україні за допомогою такої кількості і якості робочих місць. По-друге, як я вже казав, ми дамо змогу людям вже зараз заробляти мінімальні кошти. Ідея така,
      – заявив очільник уряду.

      Також Шмигаль нагадав, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які "дадуть можливість людині декілька місяців протриматись в умовах наявних обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".

      Що відомо про вакансії в Україні?У період карантину на ринку праці України зникли майже всі нові вакансії. Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Попри скорочення попиту на нову робочу силу, роботодавці намагаються зберегти наявні робочі місця і не звільняти людей.

      Навіть ІТ-компанії, які є найменш вразливими до карантину, припинили набір нових співробітників. У Нацбанку повідомили, що кількість нових резюме на ринку праці на тому ж рівні, і що на початку карантину


      Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Зарплата Гроші Робота Новини України
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