У карантин українцям пропонуватимуть роботу з зарплатою до 8 тисяч гривень, – Шмигаль
Денис Шмигаль сказав, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6 – 8 тисяч гривень.
Мовиться про роботу у соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Про це прем'єр-міністр України розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Важливо Карантин в Україні можуть продовжити, але з пом'якшеннями, – Шмигаль
Він зауважив, що зарплата становитиме 6000 – 8000 гривень. Шмигаль додав, що цих грошей вистачить, щоб "елементарно прожити".
Для того, щоб харчуватись, достатньо (мовиться про 16 тисяч гривень, які можуть заробити чоловік і дружина –24 канал). Якщо вже розглядати одяг, інші предмети й засоби побуту, тоді погоджуюся. Але я повторюю, це не для відкладання, ми говоримо суто про заробіток, щоб елементарно прожити,
– наголосив Шмигаль.
Щодо самої роботи прем'єр пояснив, що це буде проста робота, на яку людина зможе легко влаштуватися, а на наступний день вже працювати.
Зверніть увагу В Україні щодня з'являється 6 тисяч безробітних
Ну, наприклад, класти бруківку чи озеленювачем тощо. По-перше, ми таким чином приберемось у наших містах, районах і загалом в Україні за допомогою такої кількості і якості робочих місць. По-друге, як я вже казав, ми дамо змогу людям вже зараз заробляти мінімальні кошти. Ідея така,
– заявив очільник уряду.
Також Шмигаль нагадав, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які "дадуть можливість людині декілька місяців протриматись в умовах наявних обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".
Що відомо про вакансії в Україні?У період карантину на ринку праці України зникли майже всі нові вакансії. Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Попри скорочення попиту на нову робочу силу, роботодавці намагаються зберегти наявні робочі місця і не звільняти людей.
Навіть ІТ-компанії, які є найменш вразливими до карантину, припинили набір нових співробітників. У Нацбанку повідомили, що кількість нових резюме на ринку праці на тому ж рівні, і що на початку карантину
Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу
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