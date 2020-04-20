Карантин в Україні можуть продовжити, але з пом’якшеннями, – Шмигаль
Кабінет міністрів України планує продовжити карантин в Україні. Водночас уряд може запровадити пом’якшення у деяких сферах.
Таку заяву зробив український прем'єр Денис Шмигаль у коментарі РБК-Україна. Зокрема, очільник уряду навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України. Згідно з ними, слід очікувати два піки захворювання на коронавірус – "це, орієнтовно, на кінець квітня та між 3 і 8 травня".
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Шмигаль додав, що упродовж поточного тижня (10 – 26 квітня) Кабінет Міністрів планує пом'якшити деякі заходи.
Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня,
– зауважив він.
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Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі 24 каналу, карантин в Україні можуть продовжити до щонайменше 12 травня. Водночас він анонсував певне послаблення. Щодо останнього, то воно відбудеться, якщо вже в понеділок, 27 квітня, епідеміологічна ситуація буде покращуватись.
Як Україна бореться з коронавірусом: головне
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
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