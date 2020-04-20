Карантин в Украине могут продлить, но со смягчениями, – Шмыгаль
Кабинет министров Украины планирует продлить карантин в Украине. В то же время правительство может ввести смягчения в некоторых сферах.
Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль в комментарии РБК-Украина. В частности, глава правительства привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины. Согласно им, следует ожидать два пика заболевания коронавирусом – "это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая".
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Шмыгаль добавил, что в течение текущей недели (20 – 26 апреля) Кабинет Министров планирует смягчить некоторые меры.
Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продолжим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе,
– отметил он.
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Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии 24 каналу, карантин в Украине могут продлить минумум до 12 мая. В то же время он анонсировал определенное послабление. Относительно последнего, то оно произойдет, если уже в понедельник, 27 апреля, эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.
Как Украина борется с коронавирусом: главное
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- 1 апреля правительство усилило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами больше чем по двое; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
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