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      Карантин в Украине могут продлить, но со смягчениями, – Шмыгаль

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина

      Кабинет министров Украины планирует продлить карантин в Украине. В то же время правительство может ввести смягчения в некоторых сферах.

      Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль в комментарии РБК-Украина. В частности, глава правительства привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины. Согласно им, следует ожидать два пика заболевания коронавирусом – "это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая".

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      Шмыгаль добавил, что в течение текущей недели (20 – 26 апреля) Кабинет Министров планирует смягчить некоторые меры.

      Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продолжим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе,
      – отметил он.

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      Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии 24 каналу, карантин в Украине могут продлить минумум до 12 мая. В то же время он анонсировал определенное послабление. Относительно последнего, то оно произойдет, если уже в понедельник, 27 апреля, эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

      Как Украина борется с коронавирусом: главное

      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • 1 апреля правительство усилило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами больше чем по двое; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.


      Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
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