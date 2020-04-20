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      Карантин могут продлить минимум до 12 мая: заявление Ляшко

      - Читати новину українською
      Виктор Ляшко / 24 канал

      Карантин в Украине должен закончиться 24 апреля. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина.

      Об этом он сообщил в эфире 24 канала и объяснил, что потребует продления карантина как минимум до 12 мая.

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      "Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля – 24 канал)", – заявил он.

      О продлении карантина заговорил также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Однако вместе с тем подчеркнул, что в течение текущей недели (20 – 26 апреля) Кабинет Министров планирует смягчить некоторые меры.


      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Виктор Ляшко Новости Украины Карантин в Украине 2020
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