Карантин могут продлить минимум до 12 мая: заявление Ляшко

Карантин в Украине должен закончиться 24 апреля. Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала и объяснил, что потребует продления карантина как минимум до 12 мая.

К слову ВОЗ сообщила сроки ослабление карантина

"Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля – 24 канал)", – заявил он.

О продлении карантина заговорил также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Однако вместе с тем подчеркнул, что в течение текущей недели (20 – 26 апреля) Кабинет Министров планирует смягчить некоторые меры.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала