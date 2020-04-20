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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин можуть продовжити щонайменше до 12 травня: заява Ляшка

      - Читать новость на русском
      Віктор Ляшко / 24 канал

      Карантин в Україні має закінчитись 24 квітня. Однак головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що подаватиме постанову про продовження карантину.

      Про це він повідомив в ефірі 24 каналу та пояснив, що вимагатиме продовження карантину як мінімум до 12 травня.

      До слова ВООЗ повідомила терміни послаблення карантину

      "Я як санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись вже в понеділок (27 квітня – 24 канал)", – заявив він.

      Про продовження карантину заговорив також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Однак водночас наголосив, що упродовж поточного тижня (20 – 26 квітня) Кабінет Міністрів планує пом'якшити деякі заходи.


      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Віктор Ляшко Новини України Карантин в Україні 2020
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