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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли очікувати пік коронавірусу в Україні: прогнози Кабміну

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      Пік захворюваності на COVID-19 в Україні уряд очікує на початку травня / Getty Images

      В українському уряді очікують, що пік захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні припаде на початок травня 2020 року. Після його проходження Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

      Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба українського президента.

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      Які теми обговорили на нараді

      • Виплати лікарям і медичному персоналу, який бере участь у боротьбі з поширенням коронавірусу.

      Додаткові виплати мають відбутися наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

      • Причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей.

      У Кабміні пояснили, що в одному з регіонів відбулася технічна помилка, а десь перезавантажували обладнання. Також в уряді переконують, що загалом на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів.

      Водночас тут повідомили, що всі дані обов’язково буде включено до загальної статистики.

      • Окремо Зеленський подякував Національній гвардії за допомогу з розвантаженням літаків, які привозять засоби захисту.

      До слова, раніше у МОЗ попереджали, що новий спалах заражень коронавірусом в Україні може статися через п'ять – десять днів після Великодніх свят. Причина – багато українців, попри карантин, пішли до церкви, де могли заразитися.

      До теми В Україні виявили 5710 випадків зараження коронавірусом

      КОД червоної карти:

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Володимир Зеленський Президент України Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України
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