Коли очікувати пік коронавірусу в Україні: прогнози Кабміну
В українському уряді очікують, що пік захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні припаде на початок травня 2020 року. Після його проходження Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.
Про це Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба українського президента.
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Які теми обговорили на нараді
- Виплати лікарям і медичному персоналу, який бере участь у боротьбі з поширенням коронавірусу.
Додаткові виплати мають відбутися наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.
- Причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей.
У Кабміні пояснили, що в одному з регіонів відбулася технічна помилка, а десь перезавантажували обладнання. Також в уряді переконують, що загалом на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів.
Водночас тут повідомили, що всі дані обов’язково буде включено до загальної статистики.
- Окремо Зеленський подякував Національній гвардії за допомогу з розвантаженням літаків, які привозять засоби захисту.
До слова, раніше у МОЗ попереджали, що новий спалах заражень коронавірусом в Україні може статися через п'ять – десять днів після Великодніх свят. Причина – багато українців, попри карантин, пішли до церкви, де могли заразитися.
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