Новини про коронавірус 20 квітня: 7 областей не подали даних за добу, в РФ майже 50 тисяч хворих
В Україні 7 областей не подали жодних даних щодо тестування українців на коронавірус. В МОЗ обурені. Загалом в Україні вже 5 710 випадків. У Росії офіційно підтвердили вже понад 47 тисяч хворих. Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусу. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 20 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19 (з них 261 – за останню добу). 151 людина померла від коронавірусу, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 359 людей одужали.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 330 випадків (18 одужали);
- Волинська область — 158 випадків (13 одужали);
- Дніпропетровська область — 118 випадків (9 одужали);
- Донецька область — 16 випадків (6 одужали);
- Житомирська ообласть — 226 випадків (1 одужав);
- Закарпатська область — 196 випадків (16 одужали);
- Запорізька область — 134 випадки (17 одужали);
- Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);
- м. Київ — 850 випадків (33 одужали);
- Київська область — 333 випадки (26 одужали);
- Кіровоградська область — 246 випадків (17 одужали);
- Львівська область — 253 випадки (22 одужали);
- Луганська область — 24 випадки (3 одужали);
- Миколаївська область — 37 випадків;
- Одеська область — 137 випадків;
- Полтавська область — 63 випадки (10 одужали);
- Рівненська область — 312 випадків (21 одужав);
- Сумська область — 83 випадки (10 одужали);
- Тернопільська область — 414 випадків (34 одужали);
- Харківська область — 73 випадки (2 одужали);
- Херсонська область — 63 випадки (7 одужали);
- Хмельницька область — 49 випадків (5 одужали);
- Черкаська область — 165 випадків (28 одужали);
- Чернівецька область — 906 випадків (31 одужав);
- Чернігівська область — 12 випадків (3 одужали).
Скільки хворих на коронавірус в Україні за 20 квітня / Інфографіка МОЗ
Головні новини про коронавірус в Україні
Актуально Чи можна відновлювати навчання в школах та університетах: пояснення вірусологині
- У Києві за останню добу зафіксували 49 нових випадків зараженння коронавірусом COVID-19 і дві смерті.
- У 1074 медиків в Україні підтвердили коронавірус, із них 43 – за минулу добу.
- За кордоном від коронавірусу лікується 174 українці. 26 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
- У Збройних силах України підтверджено 35 випадків COVID-19. Від коронавірусної інфекції вдалося одужати двом військовим, ще двоє померли.
- 20 квітня глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Зокрема, це стосується Вінницької, Луганської, Чернівецької, Чернігівської, Сумської, Херсонської та Хмельницької областей.
- На Сумщині пояснили, чому вчасно не повідомили кількість нових випадків зараження COVID-19. Директор обласного лабцентру Володимир Збаражський заявив, що у Сумській області результати досліджень на коронавірус за 19 квітня подали не вчасно до Києва тому, що отримали їх із запізненням.
- В МОЗ попередили, що через п'ять – десять днів після Великодніх свят в Україні може статися новий спалах заражень коронавірусом. Багато українців, попри карантин, пішли до церкви на Великдень, де могли заразитися.
- Великодню службу в Почаївській Свято-Успенській лаврі відвідала велика кількість парафіян. Вони не дотримувалися правил соціальної дистанції, частина з них була без масок. Через порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.
- Водночас патріарх Філарет проігнорував рекомендації медиків та влади про дотримання карантинних обмежень під час Великодня. Під час Пасхальної служби у столичному Володимирському соборі він був без маски та рукавичок, а парафіян причащав з однієї ложки.
- На Тернопільщині шукають 5 людей, які втекли від обсервації після приїзду з-за кордону. За правилами карантину, ці люди мали б відправитися на обов'язкову 14-денну обсервацію.
- В МОЗ також розповіли, що лікування від коронавірусу в лікарнях України коштує державі від 300 до 10 тисяч гривень за пацієнта на добу – залежно від стану госпіталізованих. Причому від 20 до 30% госпіталізованих потребують інтенсивної терапії, тобто їхнє лікування – дорожче.
- Українські медики, які допомогають Італії в боротьбі з коронавірусом, повернуться на тиждень пізніше, ніж очікувалось, а саме – 25 квітня. Це пов'язано з проханням італійського уряду.
- На Житомирщині, у місті Коростень, 6-місячна дитина заразилася коронавірусом.
Новини про коронавірус у світі за 20 квітня
Головне про коронавірус у світі
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі перевищила 2,4 мільйона, померли понад 165 тисяч осіб, одужали понад 600 тисяч пацієнтів.Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (764 265), Іспанія (198 674), Італія (178 972), Франція (152 894) та Німеччина (145 743). У Великій Британії – вже понад 120 тисяч випадків.
- Загрозливих масштабів набуває ситуація з коронавірусом в Росії. Там офіційно підтвердили 47 121 випадок зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Всього в країні від коронавируса померли 405 осіб. Загалом COVID-19 зафіксували у всіх російських регіонах.
- США знову звинувачують Китай у приховуванні інформації про поширення коронавірусу в країні. Тому Трамп має намір відправити слідчих до Китаю, щоб вони провели розслідування спалаху COVID-19.
- Facebook вирішив не лише боротись із поширенням дезінформації про коронавірус, але й "виховувати" тих, хто ці фейки поширює. Соціальна мережа буде пропонувати перевірити ці дані на сайті ВООЗ.
- В Туреччині повідомили про одужання від коронавірусу 107-річної Хавахан Караденіз. Це одна з найстаріших жінок у світі, які одужали від COVID-19.
- Зірковий сербський тенісист Новак Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу. За словами Джоковича, у нього свої погляди на це питання.
Коронавірус та світова економіка
- Прибуток авіакомпаній через пов’язану з коронавірусом кризу в 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року.
- На час карантину уряд Чехії встановив грошову допомогу родинам, які мають дітей, та малим підприємцям. Через карантин у Чехії сім'ям видають 13 тисяч крон, ФОПам – 25 тисяч.
- У Німеччині кожен третій готель та ресторан може збанкрутувати через запроваджені карантинні обмеження. Близько 70 тисяч готелів і ресторанів без допомоги держави стануть банкротами.
- Пандемія коронавірусу негативно впливає на світову торгівлю наркотиками. Закриті кордони та розрив поставок з Китаю, на який орієнтуються наркоторговці, потужно вдарило по них.
Цікаві дослідження
- В людей, які перехворіли на COVID-19, виробляється імунітет. Але наразі невідомо, наскільки він стійкий. Про це розповіла вірусологиня Алла Мироненко.
- Чоловіки хворіють на COVID-19 частіше ніж жінки, і для них захворювання виявляється важчим. Причини цього можуть бути пов'язані з генетикою, статевими гормонами. Науковці переважно наголощують, що в групі ризику перебувають літні люди, та ті, хто мають хронічні захворювання.
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