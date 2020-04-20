Новини про коронавірус 20 квітня: 7 областей не подали даних за добу, в РФ майже 50 тисяч хворих

В Україні 7 областей не подали жодних даних щодо тестування українців на коронавірус. В МОЗ обурені. Загалом в Україні вже 5 710 випадків. У Росії офіційно підтвердили вже понад 47 тисяч хворих. Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусу. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 20 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19 (з них 261 – за останню добу). 151 людина померла від коронавірусу, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 359 людей одужали.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область — 330 випадків (18 одужали);

Волинська область — 158 випадків (13 одужали);

Дніпропетровська область — 118 випадків (9 одужали);

Донецька область — 16 випадків (6 одужали);

Житомирська ообласть — 226 випадків (1 одужав);

Закарпатська область — 196 випадків (16 одужали);

Запорізька область — 134 випадки (17 одужали);

Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);

м. Київ — 850 випадків (33 одужали);

Київська область — 333 випадки (26 одужали);

Кіровоградська область — 246 випадків (17 одужали);

Львівська область — 253 випадки (22 одужали);

Луганська область — 24 випадки (3 одужали);

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 137 випадків;

Полтавська область — 63 випадки (10 одужали);

Рівненська область — 312 випадків (21 одужав);

Сумська область — 83 випадки (10 одужали);

Тернопільська область — 414 випадків (34 одужали);

Харківська область — 73 випадки (2 одужали);

Херсонська область — 63 випадки (7 одужали);

Хмельницька область — 49 випадків (5 одужали);

Черкаська область — 165 випадків (28 одужали);

Чернівецька область — 906 випадків (31 одужав);

Чернігівська область — 12 випадків (3 одужали).



Скільки хворих на коронавірус в Україні за 20 квітня / Інфографіка МОЗ

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Кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі перевищила 2,4 мільйона, померли понад 165 тисяч осіб, одужали понад 600 тисяч пацієнтів.Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (764 265), Іспанія (198 674), Італія (178 972), Франція (152 894) та Німеччина (145 743). У Великій Британії – вже понад 120 тисяч випадків.

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