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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 20 квітня: 7 областей не подали даних за добу, в РФ майже 50 тисяч хворих

      - Читать новость на русском
      Новини про коронавірус в Україні та світі 20 квітня / unsplash.com

      В Україні 7 областей не подали жодних даних щодо тестування українців на коронавірус. В МОЗ обурені. Загалом в Україні вже 5 710 випадків. У Росії офіційно підтвердили вже понад 47 тисяч хворих. Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусу. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 20 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19 (з них 261 – за останню добу). 151 людина померла від коронавірусу, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 359 людей одужали.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область — 330 випадків (18 одужали);
      • Волинська область — 158 випадків (13 одужали);
      • Дніпропетровська область — 118 випадків (9 одужали);
      • Донецька область — 16 випадків (6 одужали);
      • Житомирська ообласть — 226 випадків (1 одужав);
      • Закарпатська область — 196 випадків (16 одужали);
      • Запорізька область — 134 випадки (17 одужали);
      • Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);
      • м. Київ — 850 випадків (33 одужали);
      • Київська область — 333 випадки (26 одужали);
      • Кіровоградська область — 246 випадків (17 одужали);
      • Львівська область — 253 випадки (22 одужали);
      • Луганська область — 24 випадки (3 одужали);
      • Миколаївська область — 37 випадків;
      • Одеська область — 137 випадків;
      • Полтавська область — 63 випадки (10 одужали);
      • Рівненська область — 312 випадків (21 одужав);
      • Сумська область — 83 випадки (10 одужали);
      • Тернопільська область — 414 випадків (34 одужали);
      • Харківська область — 73 випадки (2 одужали);
      • Херсонська область — 63 випадки (7 одужали);
      • Хмельницька область — 49 випадків (5 одужали);
      • Черкаська область — 165 випадків (28 одужали);
      • Чернівецька область — 906 випадків (31 одужав);
      • Чернігівська область — 12 випадків (3 одужали).


      Скільки хворих на коронавірус в Україні за 20 квітня / Інфографіка МОЗ

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      Новини про коронавірус у світі за 20 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      Кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі перевищила 2,4 мільйона, померли понад 165 тисяч осіб, одужали понад 600 тисяч пацієнтів.Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (764 265), Іспанія (198 674), Італія (178 972), Франція (152 894) та Німеччина (145 743). У Великій Британії – вже понад 120 тисяч випадків.

      Коронавірус та світова економіка

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Здоров'я Новини України Коронавірус COVID-19 Новини США Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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