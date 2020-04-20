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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через спалах COVID-19 закривають Почаїв на Тернопільщині: тут розміщується скандальна лавра

      - Читать новость на русском
      Почаївська Свято-Успенська лавра / Агентство польотів "В небо"

      Місто Почаїв Кременецького району на Тернопільщині закривають на в’їзд і виїзд. Причина – спалах коронавірусу. Зауважимо, що саме тут розміщується Почаївська лавра, де підозрюють COVID-19.

      Про рішення щодо закриття Почаєва повідомив у фейсбуці перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслав Онишкевич.

      До теми Порушення карантину в Почаївській лаврі: понад 100 вірян впустили всередину храму

      За його словами, відповідне рішення ухвалила районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій.

      Відповідно до нього, заборону на в’їзд і виїзд із карантинної зони Почаєва запроваджують з 10:00 21 квітня.

      За інформацією видання Кременець.City, з 21 квітня у Почаїв зможе заїхати лише спецтранспорт, який має вплив на забезпечення життєдіяльності міст. Пропуск відбуватиметься лише за відповідними перепустками. Також пропускна система діятиме на всій території Почаєва. 

      Ситуацію на контрольних пунктах пропуску допомагатимуть контролювати місцеві представники ЗСУ (здійснюватимуть патрулювання) та ДСНС (проводитимуть дезінфекцію транспорту, що виїздджає з зони зараження). 

      Як пояснив Онишкевич, причина таких кроків – різке зростання захворюваності на COVID-19 і порушення карантинних вимог під релігійних служб у Почаєві. 

      Ситуація з коронавірусом у Почаєві: що відомо 

      Про підозри спалаху коронвірусу в Почаївській лаврі заговорила обласна влада 17 квітня. За словами головного санітарного лікаря Тернопільщини Оксани Чайчук, настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

      У нас вчора виникла ситуація в Шумському районі, яка тісно є пов'язаною з Почаївською лаврою, оскільки священик, який бере участь в хорі в Почаївської лаври, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером в Шумської лікарні. Відповідно, контакти пішли як серед співробітників бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів,
      – зазначила вона. 

      Водночас за підсумками епідрозслідування було встановлено, що з цим священиком є пов'язаним спалах в Дубенському районі. Тому може бути досить великий спалах. 

      Чайчук додала, що в України є також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.

      Крім того, у самому Почаєві одразу майже три десятки медиків місцевої лікарні помістили на обсервацію, а медичний заклад зачинили. Коронавірус діагностували в чотирьох медсестер.

      Додамо, що за добу 20 квітня в Кременецькому районі підтверджено 13 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Усі із них сталися в Почаєві. Загалом у Кременецькому районі хворіють 42 людини. На Тернопільщині кількість інфікованих становить – 414 осіб, 6 із них померли.


      Карта захворюваності на коронавірус у Тернопільській області / Інфорграфіка Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ 

      Сьогодні Тернопільська область перебуває на 4 місці в Україні за числом заражених: після Буковини (906), Києва (850), Івано-Франківщини (512).

      Зверніть увагу В Україні виявили 5710 випадків зараження коронавірусом

      КОД червоної карти:

       

      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Надзвичайні ситуації Тернопіль
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