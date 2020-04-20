Картелі кусають лікті: як коронавірус вплинув на світову торгівлю наркотиками

Пандемія коронавірусу негативно впливає на світову торгівлю наркотиками. Закриті кордони та розрив поставок з Китаю, на який орієнтуються наркоторговці, потужно вдарило по них.

Один з основних постачальників сировини для наркотиків, що закрився, розташований в китайському Ухані. Про це повідомляє AP.

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Як карантин вплинув на наркоторгівлю у США

Вздовж кордону між США та Мексикою, через який надходить велика кількість наркотиків, нелегальна торгівля впала до мінімуму.

Бари, нічні клуби та мотелі, які зазвичай є плодючими ринками для торговців наркотиками, закрилися. А ціни на дефіцитні ліки різко зросли.

Вони стикаються з проблемою пропозиції й проблемою попиту. Як тільки ви доставляєте їх на ринок, кому ви збираєтеся продавати,

– вважає аналітик з безпеки Алехандро Хоуп.

Водночас представники правоохоронних органів США вважають, що наркокартелі навмисне скорочують поставки. Це дозволяє значно підвищити вартість наркотиків на роздрібному ринку. Так, ціна на деякі види наркотичних речовин виросла більш ніж в чотири рази.

Зверніть увагу! ВООЗ заявила, що прийом кокаїну не допоможе захиститися від зараження коронавірусом. Ба більше, він може бути небезпечним для здоров'я. Адже кокаїн – це наркотик, що викликає звикання та має небезпечні побічні ефекти.