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      Картели кусают локти: как коронавирус повлиял на мировую торговлю наркотиками

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      Кризис рынка наркоторговли / AP

      Пандемия коронавируса негативно влияет на мировую торговлю наркотиками. Закрытые границ и разрыв поставок из Китая, на который ориентируются наркоторговцы, мощно ударили по ним.

      Один из основных поставщиков сырья для наркотиков, который закрылся, расположен в китайском Ухане. Об этом сообщает AP.

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      Как карантин повлиял на наркоторговлю в США

      Вдоль границы между США и Мексикой, через которую поступает большое количество наркотиков, нелегальная торговля упала до минимума.

      Бары, ночные клубы и мотели, которые обычно являются плодородными рынками для торговцев наркотиками, закрылись. А цены на дефицитные лекарства резко выросли.

      Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса. Как только вы доставляете их на рынок, кому вы собираетесь продавать,
      – считает аналитик по безопасности Алехандро Хоуп.

      В то же время представители правоохранительных органов США считают, что наркокартели умышленно сокращают поставки. Это позволяет значительно повысить стоимость наркотиков на розничном рынке. Так, цена на некоторые виды наркотических веществ выросла более чем в четыре раза.

      Обратите внимание! ВОЗ заявила, что прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом. Так как кокаин – это наркотик, который вызывает привыкание и имеет опасные побочные эффекты.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Торговля Наркотики Латинськая Америка Новости США Мировой кризис 2020
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