Кривава війна, якій не видно кінця: як Мексика бореться з наркокартелями

Мексиканська нарковійна – битва, яка забрала понад 45 тисяч життів. А почалося все 1989 року із арешту фактично першого наркобарона – Фелікса Гальярдо. Він тримав на контролі найбільші картелі Мексики.

Як почалася нарковійна у Мексиці

Прибравши із наркосвіту всього одну людину, правоохоронці відкрили двері війни. Спочатку у конфлікті зійшлися дві сторони – картелі, які боролися за контроль над наркотрафіком. Згодом у гру вступили й урядові війська тодішнього президента Феліпе Кальдерона.

Детальніше Боротьба за вплив: до чого призвів арешт "хрещеного батька" криміналу Мексики

Війна набрала ще більше обертів. Кількість жертв постійно зростала. Картелі без зайвих клопотів домовлялися про купівлю потужної зброї – гранатомети, кулемети і навіть пікапи американської армії. Допомагали їм у цьому мігранти.

Серед них – багато членів банд, які забезпечують баронів людьми, збувають наркотики, постачають зброю і ведуть розвідку на чужій території. Мексиканська діаспора у США – одна із найнебезпечніших в країні. Страждає від цього не тільки Мексика, а й рядові американці.

Довідка. Мексиканські картелі – це найбільша злочинна загроза для США. Вони розширили свій вплив не тільки на Західну півкулю, а й на увесь світ. Відмивання грошей, торгівля людьми, зброєю і наркотиками – це далеко не повний список їхньої діяльності. Протягом останніх десятиліть Конгрес США не раз проводив слухання, піднімаючи питання захисту кордону з Мексикою.

Мексикансько-американський кордон простягається на понад 3 тисячі кілометрів. Армія США, рейнджери, відділ по боротьбі з наркотиками, поліцейські та прикордонники постійно чергують, намагаючись максимально відсікати поставки психотропних речовин.

Наприклад, у 2018 році Дональд Трамп відправив 5 тисяч військових. Якщо в грошах, то їхнє утримання коштує бюджету 220 мільйонів доларів щороку. І як показує статистика, 160 охочих незаконно перебратися до США попалися, але майже 500 таки проскочили.

Про конфлікти та союзи між картелями

Повернімося до Мексики. Постійний тиск з боку мексиканського уряду, армії, поліцейських та ще й США, змусив картелі переглянути свою політику і перегрупуватися. А війна між самими картелями штовхнула на союзи. Спочатку розбираються із ворожими баронами, потім із військовими.

Мексика ділиться на 32 штати, але картелі такий поділ мало цікавить. У 2010 році вони розбили країну по-своєму.



Так у 2010 році наркокартелі поділили контроль над Мексикою

"Лос Сетас" і "Бельтран Лейва" увійшли в альянс, щоб протистояти картелю "Гольфо". У війну між ними військові втручатися не стали. "Сетас" і "Лейва" мали б загризти "гольфістів". Через відсутність дій з боку влади, маленькі міста в штаті Тамауліпас перетворилися в руїни.

Ми стурбовані цією новою війною. Вона понесе за собою хвилю насильства. Разом з тим, постраждають прикордонні мексиканські міста, які межують зі США,

– наголосив Ентоні Плакідо, член управління боротьби з наркотиками США.

Так і сталося: "гольфісти" звернулися по допомогу до картелю "Сіналоа" та "Ла Фамілья". Мета – знищити своїх нападників і, звісно, перебрати контроль за поставки. Їхній союз називався "Нова федерація".

До теми Мільярдні прибутки та безжальні розправи: що відомо про "Сіналоа" – найбільший картель Мексики

План виконали наполовину: "Бельтран Лейву" стерли з обличчя Мексики, з наркотрафіком довелося почекати: в гру вступили військові Кальдерона (тодішній мексиканський президент). Наркобарони одразу дали зрозуміти, що у їхній конфлікт пхатися не варто.

Вони почали убивати політиків. Одним із них став кандидат у губернатори штату Тамауліпас – Родольфо Торре Канту.

Це убивство було сплановане не тільки проти Канту, але й проти всього мексиканського суспільства. Йдеться про намагання організованої злочинності підірвати демократичні інститути в країні. Ми повинні відповісти рішучими діями,

– підкреслив Кальдерон.

Відповіли по старій схемі: додаткові блокпости, зачистки вулиць, посилені рейди. Менше, ніж за пів року вдалося арештувати майже 100 політиків, які працювали на картелі. Усе, звичайно ж, супроводжувалося масштабними перестрілками чи вуличними боями. Десятки тисяч людей загинули.

Як прості мексиканці захищалися від насилля

Федеральна служба Мексики затримала голів картелів "Лос Сетас", "Ла Фамілья" і ще кількох дрібних. На війну з ними покликали і американську армію. За членами банд полювали уже по обидві сторони кордону.

Читайте також Вбивають задля розваги та вербують дітей: криваві факти про банду Los Zetas

Так вдалося арештувати понад 200 членів картелю "Ла Фамілья". У жовтні поліцейські завили, що картелю більше не існує. Знищити його вдалося ціною 13 тисяч життів. "Щодня когось викрадали, 3 – 4 людини. Це вже не говорячи про убивства", – розповіла мешканка Акапулька.

Це місто нагадувало запустілий цвинтар, який відлякує людей загрозою смерті від рук наркомафії. Вони змусили практично кожного поліцейського підписати рапорт на звільнення. Залишившись наодинці із ворогом, люди створювали загони самооборони, стали четверною стороною нарковійни.



Мексиканці протестують проти насилля наркокартелів

Згодом такі загони почали формувати практично у кожному штаті Мексики. Вони буквально трималися на волосині. Вся зброя – трофеї, які вдалося забрати у мертвих членів картелів. Інколи вдавалося захопити кулемети чи навіть броньовані пікапи після перестрілками.

У 2013 році у штаті Мічоакан таким загонам вдалося самостійно вибити картель "Тамплієрів" із території. У них не було тактики, не було досвіду бойових дій. Усе що вони мали – бажання жити без насильства. І щоб побороти його, доводилося і самим братися до зброї.

Наркобарон "Ель Чапо" – злочинець №1 для США

У 2016-му мексиканські морпіхи упіймали найбажанішого барона, главу картелю "Сіналоа" – Хоакіна Гусмана Лоеру, на прізвисько "Ель Чапо". Для США він був злочинцем №1. За інформацію про нього пропонували 5 мільйонів доларів.



Хоакін Гусман Лоера на прізвисько "Ель Чапо"

"Ель Чапо" шукали практично у всіх країнах світу, і навіть сам лідер "Ісламської держави" Абу Бакр Аль Багдаді. Для світу він був негідником, на совісті якого сотні смертей і покалічених життів. Для мексиканців – героєм і легендою про якого співали пісень.

"Чапо" зберігав вплив і як тільки в тюрмі йому перекривали кисень – втікав. До речі, після арешту 1993 року він вийшов із тюрми, заховавшись у ящику із брудною білизною. Знову вдалося упіймати у 2014 році. А вже через рік його і слід простиг.

На кадрах з відео видно, як "Ель Чапо" підходить до душу, а за кілька секунд зникає. Як виявилося, під камерою вирили 1,5-кілометровий тунель. Тому у 2016 році його супроводжували десятки мексиканських рейнджерів, бронетехніка і гелікоптери.



Наркобарон втік з в'язниці через тунель

У 2017 році "Ель Чапо" екстрадували до США. Це зробили для того, щоб унеможливити його шанси на втечу. Адже він примудрявся утекти із мексиканських тюрем максимального суворого режиму. У 2019 році йому винесли вирок: довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Його арешт призвів до міжкланових воєн за "Сіналоа". Оскільки це один із найбільших картелів країни, кожен хотів ласий шматок. Тільки на початку 2017 року боротьба за владу забрала майже 800 життів. "Правда в тому, що за усіма жертвами, стрілянинами і свавіллям стоять не просто люди, а урядовці. Не тільки мексиканські, американські теж. Вони всі допомагають картелям", – зазначала журналістка Анабель Ернандес.

"Завершення" війни – боротьба триває

Контроль над бізнесом батька узяв син – Овідіо Гусман Лопес. Вітер війни після цього не вщух, люди і далі помирали. Попри це, уже новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у січні 2019 року оголосив перед народом країни, що війна із наркотрафіком завершена.

Офіційно війни більше немає. Ми хочемо миру і збираємося його досягти. Жодного бандита не заарештовано, це не наше основне призначення. Основна мета уряду – гарантувати громадську безпеку. Це зменшить кількість жертв,

– пояснив він.

Фактично війна зникла тільки на папері, на ділі ж терор продовжився. У жовтні 2019 року колону поліцейських оточили члени картелю "Лос Віаграс". 14 поліцейських спочатку розстріляли, а потім підпалили.

Попри те, що "офіційно" конфлікт вичерпався, у жовтні 2019 року мексиканський спецназ штурмом взяв будинок сина "Ель Чапо". Його пов'язали і відправили у відділок. Та малого барона довелося відпустити. За нього встав увесь картель "Сіналоа".



Безлади у мексиканському Кульякані, які влаштував картель "Сіналоа"

Озброєні люди на пікапах взяли в заручники ціле місто. Кульякан просто відрізали від Мексики. Вимога проста: або сина "Ель Чапо" відпускають, або все місто перетворять у руїни. Вибору особливого не було, арештанта довелося звільнити.

Більше інформації тут У Мексиці наркокартель захопив півмільйонне місто: фото і відео перестрілок з поліцією

Це був хороший приклад того, як мексиканські картелі тримають на гачку не тільки уряд, а й всю Мексику. Боротьба із ними триває вже майже 20 років. І поки ніхто не береться сказати, коли це закінчиться. А може, триватиме без кінця.