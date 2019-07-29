Вбивають задля розваги та вербують дітей: криваві факти про банду Los Zetas

Мексиканський картель Los Zetas забрався на вершину кримінальної слави насамперед завдяки своїм звірствам і винахідливості. Настільки жорстокої банди у цій програмі ще не було. Щоправда, аби дізнатися про те хто такі Los Zetas і чому вони поводяться як дикі звірі, доведеться трохи заглибитися в історію.

Як виникла банда

На початку 80-х в Мексиці з'явився новий картель – "Гольфо". І поки "гольфісти" працювали тільки на своїй території у штаті Тамауліпас, на них не звертали уваги інші картелі. Так тривало до середини 90-х років.

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Але у кримінальному світі чіткий поділ території – формальність. Зазвичай, усі війни між бандами і починаються через контроль над локаціями. Зрозуміло, чим локацій більше, тим краще.

Так от, картель "Гольфо" вирішив позмагатися із картелем "Сіналоа" за контроль над американським коридором І-35 Він починається в американському Техасі й тягнеться до Міннесоти. Транспортна розв'язка дозволяє легко доставляти товар у будь-яку точку США.



Де розташований коридор І-35

Більш авторитетний і досвідчений у світі наркобізнесу картель "Сіналоа" почав наступ на конкурентів першим. Для захисту ж членам "Гольфо" довелось створити власну армію головорізів.

Набирали туди дезертирів із елітних спецпідрозділів мексиканської армії: бійців GAFE і десантників BFP. Переманити їх на сторону картелю було досить нескладно – заманювали високою зарплатнею і повною свободою дій.

Цих солдатів тренували таким тактикам й умінням, яким ми вчимо наших військових для роботи в Іраку,

– зазначив Фред Бартон, експерт із контртероризму.

Майбутні бійці проходили вишкіл спецвійськами США, Ізраїлю та Франції. Як ви вже здогадалися, цей підрозділ бійцівських собак картелю "Гольфо" отримав назву Los Zetas.

Як банда отримала назву? Назва Los Zetas з'явилася від першого командира групи, відставного армійського генерала Артуро Гусмана Десена, радіокод якого на момент служби був "Z1".





Спочатку основними завданнями Los Zetas була охорона: босів, будинків і об'єктів. Та з часом, коли картель "Гольфо" зрозумів, що завдяки Zetas можна було заробляти більше, їм розв'язали руки й подовжили повідець.

Картель під керівництвом Еріберто Ласкано

Бійці стали збивати борги, забезпечувати й контролювати поставки кокаїну, охороняти маршрути, і серед найулюбленішого – страчувати ворогів картелю.

У 2002 році Гусмана Десена вбили в одному з ресторанів Матамороса, після чого місце командира загону Los Zetas стало вакантним.

Наступником престолу став персонаж, під чиїм керівництвом бійці Zetas перетворилися у справжнісінький ескадрон смерті – Еріберто Ласкано із позивним "Z3".



Жорстокий командир бійців Zetas

Ласкано прославився своїми жорстокими способами розправи над жертвами. Один із його методів мав назву "La Paleta" – жертв роздягали й до смерті забивали пласкими дошками. Ласкано був настільки впливовим у своїх колах, що потрохи почав формувати свій картель.

Крім продажу наркотиків, замовних убивств і залякувань, його організація займалася викраденнями американських туристів. Їх перехоплювали на кордонах, а потім вимагали викуп.

Дівчат забирали у сексуальне рабство. Бренда Сінерос і Ювет Мартінес – одні із тих, хто стали жертвами Los Zetas.



Бренда Сінерос і Ювет Мартінес

У 2004 році вони поїхали до Мексики на концерт, але назад уже не повернулися.

Я дізнався, що їх зупинили поліцейські, забрали до відділку, а потім вони зникли. Підозрюю, що правоохоронці просто подарували їх босам Los Zetas у знак прихильності,

– розповів Вільям Слеммейкер, вітчим Ювети.

Він намагався розшукати свою пасербицю і її подругу. Розвішував оголошення, ходив на телевізійні ефіри, але добився тільки того, що за його головою прийшли 15 головорізів Los Zetas. На щастя, йому вдалося вижити завдяки ФБР, яким вдалось вчасно знешкодити нападників.

Структура та озброєння

Згодом у Los-Zetas з'явилася власна структура. Оскільки практично усі засновники картелю – колишні військові, то й ієрархія була чіткою. Найнижчий рівень закріплений за Los Halcones, їх ще називають соколами. Це звичайні міські дружинники, в обов'язки яких входить контроль над окремими територіями.

Над ними стоять Los Cobras – "кобри" відповідальні за точки збуту наркотиків й мають усю необхідну зброю для нападу або захисту. Ще вище у списку нові Los Zetas– це свого роду регіональне командування: військові, генерали, офіцери і решта колишніх військовослужбовців.



Структура Los Zetas

А от над усіма ними старі Los Zetas – це якраз ті спецпризначенці, з яких і почався картель. У кожного із рівнів є свої підрозділи, у які входять інформатори, шпигуни, бухгалтери і кілери.

А тепер до зброї: в арсеналі – гранати, базуки, тепловізори й найрізноманітніша техніка, не гірша, ніж в елітних спецпідрозділів. Де вони це все беруть? Відповідь дуже проста: гроші, насильство, підкуп. Три головних причини, через які Lоs Zetas спокійно перевозить зброю через кордон.

Через ті самі три причини з картелем співпрацюють мексиканські поліцейські, а місцеві уряди не протидіють свавіллю на вулицях. Постійно поповнюючи свої ряди Los Zetas ставали тільки потужнішими.

Як приймають у лави Los Zetas

Вступити до картелю можна було всім. Головна умова – ненависть до членів "Сіналоа". Після того, коли до сім'ї приймали, потрібно було когось убити. Зазвичай поліцейського (саме тому вони завжди ходять у масках) або когось із ворожого картелю.

Особливо, до своїх лав полюбляють набирати маленьких хлопчиків. Їх називають Zetilla.

Zetilla: що відомо? Це звання отримують наймолодші хлопчаки із Los Zetas. Їх навчають на спеціальних полігонах, де вони катують і розстрілюють людей. Це робиться для того, аби у дорослому віці страти стали звичною справою.

Бійці Los Zetas не бояться ніколи і нічого. Тут все навпаки: і влада, й правоохоронці бояться їхати на виклики й намагаються взагалі не переходити дорогу членам цього наркокартелю. Все з однієї простої причини – Plata o Plomo.

Plata o Plomo: що це? "Срібло або свинець" – вибір, перед яким постає кожен, хто зв'язався із картелем Los Zetas. Якщо обрати срібло, то життя назавжди буде пов'язане із криміналом, якщо свинець – ймовірність прожити ще хоча б день – дуже маленька.



Головним почерком картелю Los Zetas є його спосіб убивств. Уявіть собі найжахливіші способи померти насильницькою смертю. Вважайте, що усі з них використовують бійці Zetas. І це при тому, що на кожну категорію людей різні методи.

Які звірячі методи вбивств використовує банда

Наприклад, звичайних громадян дуже люблять розчленовувати, а потім хаотично розкидати їхні рештки у багаж автомобіля чи вантажівки й залишати такі подарунки у людних місцях.

І для того, аби жертв не розрізнили, їм відрізують пальці і вибивають зуби. Тому тисячі мертвих людей у Мексиці навіть не можуть ідентифікувати.

Якщо ви живете у Мексиці і ви поліцейський, політик, спеціальний агент чи прокурор, і при цьому не співпрацюєте із Los Zetas, то вважайте, що ви уже мертві,

– пояснив Фред Бартон, експерт із контртероризму.

А от щодо політиків і поліцейських, то для них в насильницькій скриньці картелю Los Zetas збережене окреме місце. Щоразу, коли хоч хтось намагається перейти дорогу наркобаронам, то таких діячів знаходять обабіч дороги.

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У них ззаду зав'язані руки, зашитий рот, а тіло в колотих ранах й у слідах від тупих предметів. У кишені зазвичай можна знайти записку – там лежить відповідь на запитання, хто це зробив та чому.

А от спалення приберегли для особливих випадків, точніше для задоволення, яке називається El Guiso.

El Guiso: що відомо?"Тушковане м'ясо" – члени Los Zetas засовують людину у 55-літрову бочку і заливають її бензином. Поки усе всередині горить, вони підкидають розпечене залізо, аби людське м'ясо протушкувалося. Ця процедура триває від 6 до 8 годин.



Ну а додайте до цього списку ще бочки із кислотою та вивезення у ліс, де жертв роздягають й кидають до диких звірів. Як ви вже зрозуміли, таким псам як Los Zetas зовсім не потрібні гроші, для того, аби завоювати собі повагу і авторитет. Людям достатньо знати, що з ними буде й вони зроблять усе, що від них вимагають.

Із розширенням повноважень Los Zetas виникла потреба у контролі та дисципліні. Якщо дисциплінувати простий народ вдавалося за допомогою терору і насильства, то контроль досягався превентивними методами.

У червні 2005 року у місті Нуево-Лоредо обрали нового начальника поліції. Непідкупного чоловіка, який одразу заявив, що викорінить усі картелі на своїй території.

Він вів дуже жорстку політику й одразу дав знати і людям, і картелям, що за його каденції свавілля не буде,

– прокоментувала Дженіс Аяла, працівниця імміграційної та митної поліції США.

Як ви думаєте, скільки часу він пробув на посаді? 6 годин. Надвечір після призначення його автомобіль нашпигували кулями і просто розстріляли його труп. Такі люди тільки заважали картелю Los Zetas заробляти криваві гроші й паралельно вести війну за території.

Подальша боротьба з "Сіналоа"

Битва між ними і картелем "Сіналоа" так і не вщухла. У хід йшли навіть гранати. "Сіналоа" посилав своїх кілерів, а картель "Гольфо" давав відсіч, відправляючи своїх головорізів Los Zetas. Вони стрілялися прямо на вулицях, паралельно убиваючи мирних громадян.

Того ж 2005 року картель "Сіналоа" показав світу справжнє обличчя Los Zetas. Та й своє заодно: вони захопили людей Zetas у полон й на камеру змусили їх зізнатися у всіх своїх злочинах. Згодом у кадрі з'явився пістолет, який виніс мізки кожному, хто стояв на колінах перед камерою.

У 2007 році скажені Los Zetas вирішили остаточно від'єднатися від картелю "Гольфо". Усвідомлення того, що їхня жорстокість тільки грає їм на руку, посприяло створенню своїх зв'язків, маршрутів поставок й навіть партнерів. Як, наприклад, італійська 'Ndrangheta, яка допомагала із збутом кокаїну на території Італії.

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Словом, Zetas настільки розширили свій вплив, що до 2010 року вели війну практично з усіма мексиканськими картелями. А у кримінальних війнах правило одне: чим болючіший удар, тим болючіша відповідь.

Все дійшло до таких масштабів, що трупи на вулицях стали звичайним явищем. Люди не зверталися до поліціцейських, тому що вони нічого не вирішували. Ніхто не хотів мати справи із картелями,

– пояснила журналістка Сара Картер.

Через величезні гроші й страх бути убитим чимало поліцейських працюють найманцями у Los Zetas. Краще убивати, прикриваючись поліцейською формою, ніж відмовитися від пропозиції картелю, а потім знайти свою родину страченою.

Уряд, звичайно, намагається протидіяти. Однак їхні намагання приносять більше біди, ніж користі. Щоразу, як Los Zetas піддаються тиску, вони відіграються на звичайних людях.

У 2011 році за спробу уряду провести облави на високопоставлених членів картелю, Los Zetas заїхали під саме казино Royal у місті Нуево-Лоредо, закидали його гранатами, а потім спалили. Загинули понад 50 осіб.

Усе що я могла зробити – тільки поговорити із чоловіком телефоном. Він повідомив, щшо не може ні дихати, ні говорити. І востаннє сказав, що любить мене. Я намагалася втримати його біля слухавки, але він уже не відповідав,

– розповіла Петріша Сайнс, вдова.

І такі історії, на жаль, не поодинокі. Того ж 2011 році у штаті Тамауліпас знайшли поховання майже 200 тіл. Виявилося, що то були охочі перебратися до США, але за спробу зробити це без дозволу Los Zetas їх жорстоко убили. Медекспертиза вказала, що кожну із жертв катували перед смертю.



Група членів Los Zetas, заарештована в Коауїлі та Тамауліпасі в 2011 році

Уряд не може ні викорінити, ні вплинути на них, а політики намагаються хоча би не випускати їх за межі Мексики. Аби ці звірі не творили такого кривавого дебошу за межами країни.

Та судячи із того, скільки часу вони уже існують в Мексиці, вони ніколи звідти не виїдуть. Адже там і уряд, і люди уже залякані. А наркотики вони й так збувають за кордоном.

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Головне – це контроль: над людьми, коридорами і територіями. Члени Los Zetas зовсім не бояться загинути, вони сприймають смерть як належне. Після смерті ж - ставлять вівтарі і моляться Santa Muerte.

Santa Muerte: що це? Сучасний релігійний культ, поширений в Мексиці і США. Він полягає у поклонінні однойменному божеству, яке в образі Діви Марії уособлює смерть.

Про будь-які принципи можна забути. Одного разу на 16-річного хлопця стріляли 11 разів, коли він був на дні народження свого друга. До будинку забігли пси із Los Zetas і просто заради розваги відкрили вогонь.

Палили по всіх і всьому що потрапляло на очі. Йому вдалося вижити тільки тому, що тіла його друзів упали на нього й прикрили, поки він сам лежав залитий кров'ю.