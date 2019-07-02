Як потрапити до мафії: правила найпотужнішої кримінальної організації світу 'Ndrangheta

Згідно із міфом про трьох лицарів, в Італії з'явилися мафіозні родини Osso, Mastrosso і Carcagnosso. Воїни створили Омерту – кодекс мовчання і відправилися у різні частини країни. Mastrosso заснував неаполітанську Каморру, Osso дав життя сицилійцям, а Carcagnosso взяв під своє крило калабрійську 'Ndranghet'у.

Південна частина Італії – Калабрія, де гірські хребти і масиви, які практично повністю покривають територію цього району, зробили його найбіднішим у країні. Людям тут робити нічого, а от для мафіозі – ідеальне місце для процвітання: навколо сама природа, яка прикриває їхні кримінальні справи.

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У 19 столітті у Калабрії з'явилися перші зародки формування таємних організацій, чия секретність і підпільний спосіб життя зробили їх однією із найбільших кримінальних корпорацій у світі. Калабрійська 'Ndrangheta – найжорстокіша і найбагатша мафія Італії. Мафія отримала свою назву із грецької мови. 'Ndrangheta – означає самовідданість і доблесть, яку члени мафії зберігали із самого початку заснування і до сьогоднішніх днів.



Про 'Ndrangheta

Починаючи із 1900-х і до середини століття, про мафію ніхто не чув. Деколи журналісти писали, що затишні калабрійські вулиці охопили бійки, вимагання і ножові сутички. Ніхто навіть і уявити не міг, що у такому тихому регіоні, як Калабрія, де не було ні нормальної інфрастуктури, ні навіть примітивного бізнесу, міг оперувати кримінальний синдикат. Це й зіграло бандитам на руку – вони тихо займалися рекетом, замовними убивствами, підкупом політиків, правоохоронців і набирали людей, аби контролювати усі сфери життя калабрійців.

'Ndrangheta завжди змагалася із урядом за контроль. І завжди вигравала, бо використовувала перевірені методи: гроші й насильство. Якщо виникали якісь проблеми, то набагато простіше було звернутися до боса мафії, а не до мера,

– розповів журналіст Джузеппе Бальдессарро.

Таємність стала козирем 'Ndranghet'и. А зберегти її на початках вдалося завдяки частковій "чистокровності". Рекрутинг був націлений на осіб, які були пов'язані із мафіозними сім'ями. Від синів очікувалось, що вони підуть стопами батьків – стануть членами 'Ndranghet'и. Така схема практично завжди перешкоджала слідству. Коли копи затримували когось із членів мафії, вони не співпрацювали, бо видавати доводилося вже не просто "колег" по кримінальному бізнесу, а своїх же батьків.



Про 'Ndrangheta

Посвяту новообрані мафіозі проводили із релігійними атрибутами. Наприклад клятву давали на Біблії. Це своєрідний кодекс честі, який вимагав вірності, об'єднаності, підтримки, мовчання і таємності. Потім спалювали образ Михаїла омитий власною кров'ю. Дороги назад після посвяти не було – залишити 'Ndranghet'у вдавалося тільки з діркою в лобі.



Один з ритуалів посвяти у 'Ndrangheta

"Після посвяти до мафії від кандидата очікували вірності і відданості новій родині. Якщо глава клану попросить убити батька, матір, сестру чи брата, то новачок просто змушений це зробити", – пояснив прокурор Нікола Ґраттері.

Починаючи із 50-х найбільші мафіозні зустрічі відбувалися у горах Аспромонте. На місці, яке називається Святилище Санта-Марії ді Полсі й недалеко від містечка Сан Лука у Калабрії. 'Ndrangheta і релігія – нерозлучні, колаборація довічна. Бізнесові питання вирішувалися саме там, бо мафіозі вважали Діву Марію своєю берегинею.



Місце зустрічі мафії

У 55-х мафія почала виходити із тіні. Їхнє життя стало не таким таємним завдяки італійському журналісту і письменнику Альварро Коррадо. Він один із перших почав писати про структуру, звичаї і ритуали 'Ndranghet'и у Калабрії.

Головним джерелом інформації стосовно діяльності 'Ndranghet'и була публікація Коррадо у газеті "Corriere della Sera". Доробок журналіста дав можливість науковцям та правоохоронцям глибше дізнатися про структуру і діяльність мафії.

Аби вберегти себе від рук правоохоронців, мафіозі почали підкуповувати політиків, суддів і прокурорів. З'явилася і власна структура, яка не тільки допомогла наростити масштаби операцій, а й проникнути у найвідаленіші куточки земної кулі, а це близько 30 країн: Європа, два американських континенти і навіть Росія.



Масштаби 'Ndrangheta

"'Ndrangheta проникла всюди, але її голова залишилася у провінції Реджіо Калабрія, її "мати" завжди буде там. Справжня сила 'Ndranghet'и у її здатності до адаптації: достатньо двох-трьох людей для того аби заснувати Ндріну. Вони будуть розвиватися і як тільки бізнес набере обертів, дороги назад вже не буде", – заявив екс-член 'Ndranghet'и Луїджи Бонавентура.

'Ndrina – це найменша і найголовніша структурна одиниця калабрійців. Це одна незалежна сім'я, яка контролює маленькі райони або території в місті. Кілька таких Ндрін формують Locali – більшу за обсягом "родину". Туди може входити до 50 осіб: бухгалтери, кілери, рекрутери та інші члени мафії. Разом вони формують Crimine – це щось на кшталт комісії. І кожна із цих структур має свої підрозділи.



Рзташування 'Ndrina

"Їх дуже тяжко розділити. Вони всі пов'язні між собою кров'ю. Чим би вони не займалися: рекетом, бізнесом чи убивствами – вони завжди роблять це разом", – додав журналіст Джузеппе Бальдессарро.

Нероздільність клану пов'язана із жорстким контролем і буквально тоталітарним режимом управління. Крім основного мафіозного кодексу честі, 'Ndrangheta має ще один – він дуже унікальний та дивний.



Кодекс 'Ndrangheta

В середині 20 століття основним джерелом доходів 'Ndranghet'и були викрадення. У мафіозні руки потрапляли люди різного матеріального становища. Відповідно і заплатити викуп у десятки мільйонів доларів могли далеко не всі. До того ж, не факт що після отриманих грошей члени мафії відпустять заручників.

Той період, коли вони викрадали людей був лише перехідним. Гроші, які мафія отримала від торгівлі людьми, потім інвестували у наркотики,

– заявив журналіст Джузеппе Бальдессарро.

Рекет, шантаж і викрадення приносили мафії не тільки мільярдні прибутки, а й міжкланові сутички. Головна боротьба розгорнулася між старими і новими босами. Досвідчені мафіозі виступали проти викрадень, контрабанди і організації La Santa.



Що таке La Santa

А молода і ще гаряча кров навпаки – прагнула посилити контроль шляхом насильства, жорстокості і нових контрактів за кордоном. І у 1974 зав'язалася перша війна 'Ndranghet'и. А почав її бос старої закалки Доменіко Тріподо – свого часу один із найавторитетніших босів, який тримав на контролі історичну частину регіону "Реджіо Калабрія".



Доменіко Тріподо

Він взявся ліквідовувати усіх, хто стояв у нього на шляху. Спочатку під кулі потрапляли боси, їхні підлеглі, а потім Тріподо добрався і до звичайних людей. І попри це війна відбувалася в тіні: з одного боку її прикривали мафіозі, а з іншого продажні політики. Головна боротьба, яку почав Тріподо велася проти боса іншої, не менш впливової родини – De Stephano.

За три роки (1974-1977) міжкланових сутичок загинули більше двох сотень осіб. Багато тіл, особливо мафіозних, розчленовували і згодовували свиням.

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У 1975 році Доменіка Тріподо заарештували в Калабрії, коли він переховувався від бойовиків свого запеклого ворога Де Стефано. У 1976 його кинули до в'язниці, але керувати з клітки йому не судилося. Стефано заключив договір із босами Каморри. Вони постаралися аби полонений більше ніколи не виходив із клітки, тому його до смерті забили в'язні тюрми Поджореале, а роком пізніше, закінчилися і мафіозна війна.

Оговтуючись від кривавих сутичок, 'Ndrangheta, окрім викрадень почала шукати нові способи заробітку. Інвестиції у легальний бізнес: ремонти доріг, будівельні компанії, сміттєпереробні заводи і решта сфер, у яких працюють звичайні мешканці Калабрії.

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