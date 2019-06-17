Як мігранти перетворилися на жорстоких вбивць: вся правда про Mara Salvatrucha

У 1979 році Сальвадор охопила громадянська війна. Вона почалася із протистояння уряду і лівих партизанів, хоча постійна боротьба зачіпала ще й звичайних сальвадорців. Убивства, насильство і безпорадність змусили їх пакувати валізи і шукати кращого життя. Найсприятливішим місцем для цього були США.

Скуштувати хоча б шматочок тієї американської мрії кинулися від 700 тисяч до мільйона нелегальних мігрантів.

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Сальвадорський політик Родріго Авіла зазначив, що понад 95% сальвадорців у Сполучених Штатах – це законослухняні, працьовиті та пристойні люди. Переважна більшість цих людей, долаючи на своєму шляху Гватемалу і Мексику, потрапляли до Лос-Анджелеса, у саме серце вуличного бандитизму Америки.

Через нелегальне становище, способів заробітку було небагато: дрібна робота у місцевих кафе, прибирання вулиць і торгівля сувенірами у місцевих парках, таких як "МакАртур".

Що відомо про парк MacArthur?MacArthur – це відпочинкова зона, контроль над якою у 80-х тримали банди 18th Street Gang. Вони шантажували усіх, хто заходив на цю територію і намагався там заробити.





Парк MacArthur

Під приціл "18-х" потрапили та сальвадорські мігранти. Перед ними постав тяжкий вибір: долучитися до банди та назавжди пов'язати своє життя із криміналом або платити податки малолітнім гангстерам. Знайшлися ще й ті, кому не подобався жоден з варіантів і вони створили своє угрупування – запеклого ворога банди "18-х" Mara Salvatrucha.

На початку їхнього формування вони були просто групкою наркоманів, які збиралися інколи щоб покурити трави, поколотися чи випити алкоголю,

– згадав екс-член MS-13 Чарлі Васкес.

Долучитися до Mara Salvatrucha міг абсолютно будь-хто з охочих, хоча і більшість членів банди були латиносами. Розділившись на загони, вони почали активно набирати до себе нових людей. У парках, університетах, гетто, а найбільше – у школах. Дітей із неблагополучних родин приймали із розпростертими обіймами. Довго вмовляти не доводилося. Пропонували одразу – захист, гроші й авторитет.



Дітей із неблагополучних родин приймали із розпростертими обіймами

Поступово поповнюючи свої ряди дітьми, мігрантами із Центральної Америки та наркоманами з дороги, банда почала підминати під себе усі можливі способи заробітку: крали автомобілі, збивали гроші із дрібних торгівців, продавали крек, кокаїн, героїн і марихуану у дрібних масштабах. Почали збивати податки із тих, хто заходить на їхні території. Крім того, "варили" зелень на тому, що допомагали нелегалам перебиратися до Штатів. І все це відбувалося паралельно із війною проти "18-х".

Екс-член MS-13 Чарлі Васкес наголосив, щоночі когось вбивали. І було абсолютно неважливо у якому ти районі – постріли було чути всюди. Mara Salvatrucha формувалася під постійним тиском і насильством з боку інших банд. А тому і метод вони обрали для себе відповідний – терор.

Їхні способи убивств були просто звірячими: вони рубали голови, відрізали руки, забивали ногами, катували, відрізали геніталії та згодовували голодним псам. Про їхній спосіб життя говорить їхній клич: "Mata, Viola, Controla – Убивай, Ґвалтуй, Підкорюй". Один із принципів, яким керуються члени Mara Salvatrucha. Вислови такого роду заміняють членам банди гімн.



Кредо: "Mata, Viola, Controla – Убивай, Ґвалтуй, Підкорюй"

Очевидно, що такі методи наганяли страх не лише на звичайних громадян, а й на місцевих бандитів. Малолітні бандити просто міряли стати частиною Mara Salvatrucha. Угрупування настільки розрослося, що просто поглинало дрібніші за себе банди. Їхня кількість і стрімкий ріст дозволили переїжджати у різні штати Америки й відкривати там свої філії – вони називаються "кліки".

Їх відкривали у сприятливих місцях – там, де слабке законодавство і проглядалося економічне зростання. "Кліки" були не менш авторитетними, а подекуди навіть набагато жорстокіші за головний офіс у Лос-Анджелісі.

Кожен може застрелити когось. Це просто, бо це дистанція. А от зарізати це уже зовсім інше – це уже особисте. Таким чином нападник демонструє своє верховенство,

– зауважив поліцейський Віктор Ігнаціо.

Кожна така філія має свою невелику армію і зброю. Крім стандартних кримінальних методів заробітку, вони продають наркотики, а допомогу і консультації у цій справі їм надає мексиканський картель "Сіналоа". Кожен новий "клік", це, по суті, підростаючий монстр, який працює автономно і виключно на своїй території.

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На вершині стоїть бос – глава філії. Під ним Shot-Caller – довірена особа боса, він же і заступник. В його обов'язки входить нагляд за лейтенантами – командирами звичайних бандитів, яких називають солдатами. Така структура діє у всіх філіях, а голови цих філій збираються на наради з іншими керівниками.

Як стати членом Mara Salvatrucha

Для того аби стати членом Mara Salvatrucha потрібно пройти своєрідний процес посвяти. Якщо кандидат на вступ це хлопець, то його протягом 13 секунд забивають руками й ногами без права відбиватися. А от дівчата зазвичай мають вибір: або бути побитими, або зґвалтованими. Після такої посвяти новобранець переходить до наступного етапу – убивства. Зазвичай убивають поліцейських або членів ворожих банд.



Аби стати членом Mara Salvatrucha потрібно пройти своєрідний процес посвяти

Особливості Mara Salvatrucha

Як і кожна банда, Mara Salvatrucha має свої особливості. Як наприклад татуювання. Хоча вони більше схожі на тюремні наколки. До речі, тюрми – це просто університети для гангсетрів-початківців. Там вони здобувають "кримінальні" знання про те, як влаштовані банди.

Щодо татуювань: кожен символ має своє значення. Серед найпопулярніших – коза із рогами диявола у вигляді букви "М". А для означення приналежності до банди набивають "MS-13" – таке тату є практично у кожного гангстера Mara Salvatrusha. За спробу члена вивести татуювання із символікою банди покарання одне – смерть.

Татуювання – це знаки, які вони демонструють нам. Це їхня візитна картка і вони пишаються тим, що мають змогу її всюди показувати,

– заявив Рік Родрігес.

Коли члени угрупування набивають тату довкола шиї – це означає, що учасник банди жорстоко забив когось до смерті. А, наприклад, мікротату MS і трикутник символізує три шляхи цих бандитів: лікарню, тюрму і смерть. Інколи можна зустріти просто набір цифр – це насправді телефонний код штату. Наприклад, 231 – гангстер із Лос-Анджелеса, 212 – із Нью-Йорка тощо.



Кожне татуювання має своє значення

Татуювання у вигляді сльози біля ока має два значення. Перше символізує убивства заради банди, а друге – втрату близької людини із Mara Salvatrucha. У списку особливостей є і невербальне спілкування. Також є знаки, що сигналізують наближення копів чи ворожих банд.

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