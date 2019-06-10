Контроль над міжнародними корпораціями та Неаполем: що відомо про жорстоких мафіозі Camorra

Неподалік від Сицилії є регіон Кампанья, у самому серці якого зародився один із найжорстокіших кримінальних синдикатів Італії – неаполітанська Camorra. Вони жорстокі, безконтрольні і зовсім відмінні від інших кримінальних угрупувань Італії.

Історія Camorra

Точна дата їх заснування – невідома. Історики датують їхню появу 17-18 століттям на півдні Італії. Дослівно "Camorra" перекладається як "суперечка".

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Найбільший розквіт їхньої діяльності припав на середину 20 століття. В Кампаньї активно набирали обертів вуличні банди – в 90-х роках їх нараховувалося більше сотні, а це більше, ніж 7 тисяч осіб. Кожна банда або родина працювала незалежно від іншої і виключно на своїй території.

Як і більшості кримінальних угрупувань, основними джерелами доходу "Каморри" були торгівля зброєю, пограбування, рекет і шантаж.

Вони вимагали гроші. Коли я відмовилася платити, то до мого магазину прийшли люди і просто спалили його. 30 років моєї роботи змарнували і знищили,

– розповіла постраждала Сільвана Фучіто.

Не обходилося і без наркотиків. Для них в бізнесовій структурі Camorra відведене окреме місце. Марихуана, кокаїн, героїн і будь-які інші види наркотиків збуваються у Скампії і Секондільяно – це найбідніші регіони. Там є десятки закинутих будівель і, як правило, вони переповнені безпритульними, наркоманами і представниками найбіднішого класу.

Підлога у таких будинках просто встелена використаними шприцами. Стіни це суцільна "заначка" для товару, а замість даху – представники "Каморри", які слідкують за порядком і "люб'язно" пропонують широкий асортимент товару.



Мафіозі контролюють збут наркотиків

Звичайно ж, поліцейські знають про ці точки. І вже не раз влаштувати облави чи просто банально намагалися знести будинки. Однак, є два фактори, які ставлять поліцію у глухий кут.

По-перше – знесення автоматично викине на вулиці сотні людей. По-друге – на верхніх поверхах стоять наглядачі. Вони мають очі і вуха на своїх територіях, а тому завжди на кілька кроків попереду італійських копів. Щоразу як приїжджають поліцейські – Каморри провалюється як і під землю.

Ми боремося з Каморрою. Інколи перемагаємо ми, а інколи – вони. Здаватися не збираємося. Ця боротьба продовжується день у день. Ми сподіваємося, що колись вона все ж закінчиться нашою перемогою,

– заявив поліцейський Мікеле Спіна.

Структура Camorra

Якби поліція не старалася викорінити Каморру, це надзвичайно складний процес. У Каморрі своїх не видають. Проте не тому, що вони віддані своїй справі, а тому що так побудована їхня структура.

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Перший ярус влади закріплений за босами. На другому – стоять ті, хто закуповуюють і розфасовують наркотики. Під ними капо – вони свого роду диллери, але до списку їхніх обов'язків входить і нагляд за вулицями і місцями збуту товару. І останній рівень – прості члени "Каморри" чий єдиний обов'язок – це шантаж і вимагання. Є й окремий підрозділ – кіллери.



Кілери є складовою Camorra

Всі ці рівні мають свої "підрівні". До речі, кожен член банди знає рівно стільки, скільки йому треба для якісного виконання роботи. Хто над ним, а хто під ним – це вже не його діло. А тому, коли правоохоронці таки схоплять когось, вибити інформацію не вдасться. Всі знання обмежуються лише конкретної сферою діяльності учасника банди. А щодо людей, то вони теж мовчать. Закладеш "Каморру" і наступного дня вже можеш не прокинутися.

Каморра – це помилка культури, яка руйнує людські перспективи і знищує людські життя,

– сказав єзуїт Фабріціо Валлетті.

Жорстокі способи винищення

В арсеналі Camorra безліч методів. Постріл у голову – один з найпростіших методів позбавлення людського життя. Деяких людей викрадають і забивають до смерті, інших традиційно для італійського криміналу топлять у кислоті.



У клані Camorra є декілька жорстоких варіантів винищення людей

Інколи жертвам розрізають грудну клітку і випускають всередину голодного щура. А ловеласу за спробу переспати із дружиною боса, відтинають тестикули і відпрвляють їх у ротову порожнину самомого ж спокусника.

Звідки беруть гроші

Camorra тримає на контролі практично все, що може приносити дохід. Знімають побори із звичайних італійців. Купуєш продукти – платиш "Каморрі", п'єш вино – платиш "Каморрі". Під їхнім крилом – кафе, ринки, винарні і ресторани. Потерпають від контролю "камморівців" і міжнародні корпорації.

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Як приклад, китайська COSCO – один з найбільших світових контейнерних операторів. В неаполітанському порту заходять тисячі кораблельних ванатжів з мільйоннами тонн одягу, іграшок, взуття, побутових товарів.



COSCO – один з найбілиших світових контейнерних операторів

По прибуттю китайську продукцію відразу "підбирають" представники "Каморри", а потім розповсюджують на ринках під своїм крилом.

Унікальність організованої злочинності в Неаполі, а особливо це стосується "Каморри" в тому, що за кілька десятків років вони взяли під свій контроль найважливіші частини регіону. Їх неможливо зупинити чи притиснути. Вони знайшли різні шляхи розширення і фінансування,

– розповів екологічний радник регіону Кампанья Вальтер Ґанапіні.

А ще під контролем "Каморри" транспортні перевезення, особливо – вивіз сміття. Адже це легальний бізнес, який приносить мільярдні прибутки. Схема проста – люди платять компанії за вивіз сміття, гроші в ідеалі мали би йти на зарплати працівникам цих компаній і на переробку відходів. Проте компанію тримають каморівці, і тому зарплати не платяться, а сміття не переробляється.



Мафіозі контролюють вивіз сміття

Каморівці просто викидають відходи деінде: в лісах, біля доріг і селах. Відповідно гроші, які мали би піти на переробку вони забирають собі. Таким нехитрим способом вони змогли організувати в Кампаньї і довкола Неаполя зокрема, – фактично екологічну катастрофу.

Люди, які живуть біля ось звалищ, мають підвищений ризик захворіти на рак. Таких сміттєвих тюків у 90-х роках і на початку нульових нараховувалося від 7 до 20 мільйонів, а це сотні гектарів землі.

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