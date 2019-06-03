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      Тюремний клан, що не знає пощади: в чому полягає ідеологія "Арійського братства"

      Мафії світу 323 Читать новость на русском

      В'язниця – місце, яке не лише змінює свідомість людей, а й ставить їх перед тяжким вибором: приєднатися до банди й жити під захистом чи залишитися самотнім вовком, але під "ковпаком". На такому роздоріжжі стали окремі білошкірі в'язні американських пенітенціарних установ. Замість того, щоб долучитися до вже існуючих банд, вони створили свою – тюремний клан із гучною назвою "Арійське братство".

      Історія заснування 

      "Арійське братство" почалося із групи білих принижених в'язнів. Тюрми 20 століття у США були переповнені темношкірими та латиноамериканцями. Вони були членами різних мафій, кланів й наркокартелів. 

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      Тому абсолютно не дивно, що в неволі згуртовувалися у схожі об'єднання і негласно контролювати там усі процеси пов'язані з іншими ув'язненими. Жертвами таких авторитетів ставали білі. Тому вони й почали збиратися у власні клани, щоб захиститися від постійного насильства.

      Перші відомі банди "арійців" заснували в каліфорнійській державній в'язниці суворого режиму "Сан-Квентін" приблизно у 1960-х. Якраз в ті часи фактично королями, які тримали на контролі території тюрми, були члени банди Black Guerrilla Family.

      Після масштабних сутичок між в'язнями заснувалося перше угрупування "арійців" – "Банда діамантового зуба". Таку назву вони отримали через скло, яке носили в зубах. Це стало своєрідним символом єдності й відданості братству. Іншу охрестили Bluebirds, що в перекладі означає "голубі пташки". А ще так колись називали голубі автобуси, які завозили новоприбулих в'язнів на територію тюрми.

      "Різні банди за непокору чи відмову від правил могли побити до півсмерті. В "Арійському братстві" за таке моментально вбивають", – розповів Стів Вулф, помічник прокурора США.

      Як потрапляють у банду

      "Арійське братство" працює за добре налагодженою схемою. Аби вступити у такий синдикат достатньо бути білим. А далі в найкращих традиціях тюремних розборок: треба по-звірячому прибити іншого в'язня. Така схема діє в різних американських штатах: Каліфорнії, Техасі, Нью-Мексико, Орегоні та Оклахомі.

      Арійське братство
      Тюрма "Сант-Квентін", де зародилося "Арійське братство"

      Розповсюдженню такого синдикату допомагають "бувалі". Ті, хто вже вийшов із тюрми скоюють злочини й сідають повторно. Щоправда, вже в іншу тюрму. Там засновують нове братство й так по колу. Це відбувається завдяки відданості "арійцям". Адже покинути братство після того, як туди вже прийняли, неможливо.

      Хто "підняв" банду в тюремному світі

      В період 1970-1980-х років в історії "Арійського братства" була людина, яка й поставила цю банду на ноги. Саме завдяки йому вони отримали свій авторитет, криваву славу й визнання в тюремних установах Америки. Це був Баррі Мілс на прізвисько "Барон".

      Баррі Міллс
      Баррі "Барон" Мілс (по центру)

      Під його керівництвом до середини 1990-х "арійці" стали настільки впливовими в американських тюремних системах, що по допомогу звернувся один із найповажніших босів "Коза Ностра" – Джон Готті. Його побив темношкірий в'язень, тож він попросив у "Арійського братства" вбити його. На заміну пообіцяв грошову винагороду й свою допомогу.

      Джон Готті
      Один з босів "Коза ностри" Джон Готті

      Готті, який у кримінальному світі з'їв не одного собаку, розповів, як все влаштовано: де брати товар, де збувати, як побудувати систему управління й стати ще авторитетнішими. Наука не пройшла безслідно.

      Про символіку "Арійського братства"

      Як і в більшості кримінальних угрупувань, "Арійське братство" має свою символіку: невербальні знаки й татуювання. Перші застосовуються в тюрмах для ідентифікації й спілкування на відстані. Другі – символи банд і окремих кланів.

      Оригінальне "Арійське братство" зародилося в Сан-Квентіні, всі решта – окремі або частково пов'язані між собою банди. Попри це, символи у них одні. Найчастіше зустрічається трилисник – чистий або в комбінації зі свастикою.

      Символіка
      Татуювання "арійців"


      Татуювання "арійців"


      Татуювання "арійців"

      Набивають також і абревіатуру АБ, інколи у цифровому еквіваленті. До списку додаються й решта нацистських символік: блискавки СС, Гітлер, 1488 тощо. Попри те, що всі вони майже незалежні, правила у них однакові. Одне із них – ненависть до інформаторів.

      Якщо ти інформатор, то вважай, що ти вже мертвий. Одного разу нас здали, ми привели інформатора до річки, прив'язали тяжі й встромили йому в шию величезний ніж,
      – розповів Джейсон Хенкінс член "Арійського братства" Техасу.

      Під час життя в тюрмі "арійці" постійно влаштовують кланові війни проти тих, у кого колір шкіри хоча б на тон темніший від білого. Та коли йдеться про гроші, ситуація кардинально міняється. "Арійське братство" якраз із тих угрупувань, які вміють "варити" гроші в будь-яких умовах. 

      "Арійське братство" сьогодення

      За даними ФБР, "Арійське братство" – одна із найменших расистських банд серед усіх, але разом з тим – найжорстокіша. Щороку саме від їхніх рук гинуть найбільше в'язнів. 

      Теперішнє життя "арійців" практично не відрізняється від того, яким вони жили в 1960-х й 1980-х. Вони постійно створюють інші клани, банди чи гілки. Як наприклад "Арійський круг", "Арійські лицарі" чи "Арійські ковбої". Ці нові братства набагато радикальніші й жорстокіші. А їхня ідеологія набагато кривавіша, ніж у їхніх попередників.

      Вони непередбачувані. Знаряддя убивства вони могли зробити із будь-чого, що можна заточити. Інколи з пап'є-маше, а інколи із вентиляційних кришок. Ви навіть уявити не можете, наскільки вони пристосовані до життя в таких умовах,
      – пояснив Грег Джесснер, колишній помічник адвоката у США.

      Щороку ФБР відловлює й кидає за ґрати десятки членів "Арійського братства". Вироки у них не дуже тривалі: від двох років й вище. Тому вони виходять й вербують нових членів. Чим більше влада тисне на них, тим швидше вони розповсюджуються. Це унікальна банда, адже їхнє природне середовище існування – тюрма. Там вони як риба у воді.

      Чим "арійці" займаються поза межами в'язниць – дивіться у програмі.

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      Теги: Мафії світу Новини США Кримінал
      Джерело: 24 канал
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