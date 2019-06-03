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      Тюремный клан, не знающий пощады: в чем заключается идеология " Арийского братства"

      Мафии мира 71 Читати новину українською

      Тюрьма – место, которое не только меняет сознание людей, но и ставит их перед тяжелым выбором: присоединиться к банде и жить под защитой или остаться одиноким волком, но под "колпаком". На такое распутье стали отдельные белокожие узники американских пенитенциарных учреждений. Вместо того, чтобы приобщиться к уже существующим бандам, они создали свою – тюремный клан с названием "Арийское братство"

      История основания

      "Арийское братство" началось с группы белых униженных заключенных. Тюрьмы 20 века в США были переполнены темнокожими и латиноамериканцами. Они были членами различных мафий, кланов и наркокартелей.

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      Поэтому совершенно неудивительно, что в неволе сплачивались в похожие объединения и негласно контролировали там все процессы связанные с другими заключенными. Жертвами таких авторитетов становились белые. Поэтому они и начали собираться в собственные кланы, чтобы защититься от постоянного насилия.

      Первые известные банды "арийцев" основали в калифорнийской государственной тюрьме строгого режима Сан-Квентин примерно в 1960-х. Как раз в те времена фактически королями, которые держали на контроле территории тюрьмы, были члены банды Black Guerrilla Family.

      После масштабных столкновений между узниками основалась первая группировка "арийцев" – "Банда бриллиантового зуба". Такое название они получили из-за стекла, которое носили в зубах. Это стало своеобразным символом единства и преданности братству. Другую окрестили Bluebirds, что в переводе означает "голубые птички". А еще так когда-то называли голубые автобусы, которые завозили вновь прибывших заключенных на территорию тюрьмы.

      "Разные банды за неповиновение или отказ от правил могли побить до полусмерти. В "Арийском братстве" за такое моментально убивают", – рассказал Стив Вулф, помощник прокурора США.

      Как попадают в банду

      "Арийское братство" работает по хорошо отлаженной схеме. Чтобы вступить в такой синдикат достаточно быть белым. А дальше в лучших традициях тюремных разборок: надо зверски прибить другого узника. Такая схема действует в различных американских штатах: Калифорнии, Техасе, Нью-Мексико, Орегоне и Оклахоме.

      Арійське братство

      Тюрьма "Сант-Квентин", где зародилось "Арийское братство"

      Распространению такого синдиката помогают "бывалые". Те, кто уже вышел из тюрьмы совершают преступления и садятся повторно. Правда, уже в другую тюрьму. Там основывают новое братство и так по кругу. Это происходит благодаря преданности "арийцам". Ведь покинуть братство после того, как туда уже приняли, невозможно.

      Кто "поднял" банду в тюремном мире

      В период 1970-1980-х годов в истории "Арийского братства" был человек, который и поставил эту банду на ноги. Именно благодаря ему они получили свой авторитет, кровавую славу и признание в тюремных учреждениях Америки. Это был Барри Милс по прозвищу "Барон".

      Баррі Міллс
      Барри "Барон" Милс (в центре)

      Под его руководством к середине 1990-х "арийцы" стали настолько влиятельными в американских тюремных системах, что за помощью обратился один из уважаемых боссов "Коза Ностра" – Джон Готти. Его избил темнокожий узник, поэтому он попросил у "Арийского братства" убить его. В замен пообещал денежное вознаграждение и свою помощь.

      Джон Готті

      Один из боссов "Коза ностры" Джон Готти

      Готти, который в криминальном мире съел не одну собаку, рассказал, как все устроено: где брать товар, где сбывать, как построить систему управления и стать еще более авторитетными. Наука не прошла бесследно.

      О символике "Арийского братства"

      Как и в большинстве уголовных группировок, "Арийское братство" имеет свою символику: невербальные знаки и татуировки. Первые применяются в тюрьмах для идентификации и общения на расстоянии. Вторые – символы банд и отдельных кланов.

      Оригинальное "Арийское братство" зародилось в Сан-Квентине, все остальное – отдельные или частично связанные между собой банды. Несмотря на это, символы у них одни. Чаще всего встречается трилистник – чистый или в комбинации со свастикой.

      Символіка Татуировки "арийцев"


      Татуировки "арийцев"

      Татуировки "арийцев"

      Набивают также и аббревиатуру АБ, иногда в цифровом эквиваленте. К списку добавляются и остальные нацистские символики: молнии СС, Гитлер, 1488 и тому подобное. Несмотря на то, что все они почти независимы, правила у них одинаковые. Одно из них – ненависть к информаторам.

      Если ты информатор, то считай, что ты уже мертв. Однажды нас сдали, мы привели информатора к реке, привязали тяжи и вонзили ему в шею огромный нож,
      – рассказал Джейсон Хэнкинс член "Арийского братства" Техаса.

      Во время жизни в тюрьме "арийцы" постоянно устраивают клановые войны против тех, у кого цвет кожи хотя бы на тон темнее белого. И когда речь идет о деньгах, ситуация кардинально меняется. "Арийское братство" как раз из тех группировок, которые умеют "варить" деньги в любых условиях.

      "Арийское братство" в настоящем времени

      По данным ФБР, "Арийское братство" – одна из самых расистских банд среди всех, но вместе с тем – самая жестокая. Каждый год именно от их рук погибают больше всего заключенных.

      Теперешнея жизнь "арийцев" практически не отличается от того, которой они жили в 1960-х и 1980-х годах. Они постоянно создают другие кланы, банды или ветки. Как например "Арийский круг", "Арийские рыцари" или "Арийские ковбои". Эти новые братства гораздо радикальнее и жестче. А их идеология намного кровавее, чем у их предшественников.

      Они непредсказуемы. Орудия убийства они могли сделать из чего угодно, что можно заточить. Иногда из папье-маше, а иногда из вентиляционных крышек. Вы даже представить не можете, насколько они приспособлены к жизни в таких условиях,
      – объяснил Грег Джесснер, бывший помощник адвоката в США.

      Ежегодно ФБР отлавливает и бросает за решетку десятки членов "Арийского братства". Приговоры у них не очень длительные: от двух лет и выше. Поэтому они выходят и вербуют новых членов. Чем больше власть давит на них, тем быстрее они распространяются. Это уникальная банда, ведь их естественная среда обитания – тюрьма. Там они как рыба в воде.

      Чем "арийцы" занимаются вне тюрем – смотрите в программе.

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      Теги: Криминал Новости США Мафии мира
      Источник: 24 канал
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