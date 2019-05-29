Чому китайська мафія брала участь у війні та як вони збували наркотики: цікаві факти

Починаючи із 17 століття, таємні братства та організації були невід'ємною частиною життя Китаю. Свого роду сірий кардинал, який ще за імператорських часів вирішував хід воєн, протистояв комуністичному режиму і вільно оперував у мирний час. Китайські братства, чиї коріння виходять ще із буддійських монахів "Неба і Землі", сьогодні більше відомі під назвою "Тріади".

Історія заснування Chinese Triads

Назва "Тріади" закріпилася тільки на заході, переважно у США. А от китайці, через кримінальну діяльність банд придумали для них інше ім'я – "Хейшехуей" – "Чорна громада".



Символ "Тріади" – трикутник

Історія "Тріад" починається на сході Китаю у провінції Фуцзянь. У 18 столітті цей регіон був заселений селянами, які ставали легкою здобиччю для грабіжників. Аби хоч якось вберегти себе від постійного рекету і вимагань, люди гуртувалися у так звані братства. Ціль була одна – коли нападали на одного – на захист ставала ціла банда. До складу таких об'єднань входили найнижчі верстви населення провінції Фуцзянь.

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Створені об'єднання, які мали стояти на заваді грабіжникам і оком не моргнули, як самі почали займатися кримінальною діяльністю. Спочатку вони шантажували багатих і віддавали награбоване бідним. Та з плином часу, їхня діяльність переросла у крадіжки, вбивства, залякування і рекет.

Чому Chinese Triads стала злочинною організацією

В історії Китаю трапився один переломний момент, після якого "Тріади" стали не просто бандами, а ступили на стежку цілої добре відлагождженої мережі злочинних організацій. Зазначимо, що до 1899 року Китай був "колоніально пошматований" британцями, американцями, французами тощо. Такий розкол не давав жодного шансу на об'єднання і спільний опір. Єдиною силою, яка створила організоване протистояння були "Тріади".

Сутички і протести тривали до 1901 року і отримали назву "Боксерське повстання". Організоване повстання було націлене на витіснення іноземців, які втручалися у політику та економіку країни. Члени банд залякували, вбивали і шантажували усіх, хто був до цього причетним. Але 1901 року влада Китаю ухвалила так званий "Боксерський протокол", який братсво незаконним і поклав край масштабним протестам.

Розквіт китайської мафії

Протягом років братства "Тріади" поширювалися по всьому Китаю. Однією із найуспішніших і найжорстокіших була "Зелена банда". Спочатку вони займалися перевезенням рису на човнах. Після появи парових кораблів, які пришвидшили цей процес, перевізники на човнах стали просто не потрібними.

Банда добре закріпилася в Шанхаї. На початку 20 століття місто було не з бідних – ідеальне середовище для того, щоб почати свій бізнес. Цим і зайнялися "Зелені". Знання в корабельних перевезеннях і старі зв'язки дали про себе знати. "Гільдія човнярів" знайшла нову прибуткову жилку перевозити опіум – найпоширеніший вид наркотиків у місті.



Китайська мафія збувала наркотики

Поставки опіуму приносили не тільки шалені гроші, а й авторитет і визнання у кримінальному світі Шанхаю. Мафії вдалося швидко стати на ноги і контролювати практично увесь ринок опіуму. "Зелені" змогли за неймовірно короткий проміжок часу трансформуватися із дрібних злодюг у неймовірно потужну кримінальну організацію.

Хто керував китайською мафією?

На початку 20-го століття бандою "Зелених" керував Хуан Цзіньжун. Бос китайської мафії, по сумісництву, був ще й головним детективом поліції у французькій концесії Китаю. Тому й не дивно, що його бізнес: борделі, наркотики і азартні ігри були недоторканими з боку правоохоронців.



Ду Юешен керував китайською мафією

Сходженню Ду Юешена на вершину кримінального світу передували 3 події. Перша: його боса Хуана Цзіньжуна заарештували, і він передав Ду свої повноваження. Друга: він домовився із новими партнерами для поставок опіуму, а це приносило ще більше грошей та авторитет. І третя: війна проти комуністів, яка зіграла Ду на руку.

Який ритуал потрібно було пройти, щоб потрапити в банду

Більшість кандидатів, які претендували на місце в банді, потрапляли до клану тільки за рекомендаціями інших членів "Тріад".

Посвята у мафію – це цілий ритуал. Перед тим як до неї приступити, новачок мав довести свою відданість банді, зазвичай за допомогою рекету, шантажу і вбивств. Тільки після цього наступав офіційний момент – символічний прийом до кримінальної родини здійснювався під схрещеними мечами.

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В жертву приносили тварину: курку, козла або свиню. Кров худоби змішували з вином і кров'ю нововообраного. Після того, як такий еліксир випивали, давали 36 клятв: не брехати, зберігати вірність, слухатися і так далі. Покарання за порушення було дуже простим – смерть. Разом і з посвятою з'явився і жорсткий ієрархічний порядок. Щоправда, він діє не в кожній групі, деякі банди діють окремо і незалежно.

Співпраця мафії з націоналістами Китаю

1927 року під час війни за об'єднання Китаю, глава націоналістів Чан Кайши заключив договір про співпрацю із "Зеленими" і Ду Юешеном. Згідно із планом, "Зелені" мали відіграти роль м'язів, які душили би будь-які повстання. Чан Кайши в такому союзі був зацікавлений, адже в разі програшу він міг втрати і репутацію і авторитет. Та й Ду легко погодився.

Того ж року тисячі "Зелених" вийшли на вулиці Шанхаю проти китайських комуністів. Звірячі вбивства тривали кілька тижнів. За весь час армія Чана і Ду вбили від 4 до 5 тисяч комуністів. А події 12 квітня 1927 року отримали назву Шанхайська різанина.



Шанхайська різанина

З перемогою прийшли і винагороди. Чан Кайши став президентом Китайської Республіки, а Ду подарував звання генерала націоналістичної армії. До нового статусу додалося і подвійне життя – бос "Тріади" наростив потужності своїх гангстерів і здобув повагу у кримінальному світі, а також відкривав банки і компанії, почав займатися благодійністю і попри свою неосвіченість, писав автобіографічні мемуари.

Китайська банда на війнах

1937 року почалася японсько-китайська війна, в якій активну участь брав Ду Юешен. Правда на цей раз, до китайської армії він додав ще й потужності "банди зелених". Тисячі бандитів ставали на захист своїх территорій. В ході війни на поверхню випливли і різні корупційні схеми вищих чинів керівництва, в тому числі і схеми Ду, тому гангстеру довелося виїхати до Гонконгу. Він ще намагався повернути собі авторитет, але після втечі, і він, і його банда уже не мали авторитету.

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Японсько-китайся війна тривала із 1937 по 1945 рік і закінчилася капітуляцією Японії. Участь у боях брала і "Зелена банда". Попри це, Ду Юешену через страх бути арештованим довелось покинути Шанхай.

Не встигли китайці оговтатися від війни з японцями, як почалася нова із 1945 по 1949 рік. На цей раз між націоналістами з одного боку і комуністами з іншого. Верх отримали другі і вже 1949 року до влади прийшов Мао Цзедун. Його жорсткі правила "присікали" будь-яку мафіозну діяльність ще у зародку. Під час культурної революції режим Мао Цзедуна ставив на коліна всіх.



Мао Цзедун

З плином часу "Тріади" оперували вже не тільки по всьому Китаю, а й в інших країнах світу. В пошуках нового лояльнішого режиму влади, окремі члени мафії виїхали до Штатів, Канади, Австрії, Франції, Італії і решти країн ЄС. В Китаї ж контроль тримали сотні груп, а їхня чисельність вираховувавалася сотнями тисяч. Протягом десятків років вони постійно поповнювали свої ряди.

Як зараз живе китайська мафія

"Тріади" – це не тільки кримінальна організація, а й братства поєднані соціальними та економічними зв'язками. Чіткі законодавчі акти, робота поліції та реформи в Китаї призвели до зменшення впливу банд. Проте вони постійно трансформуються і вдосконалюються.

Якщо говорити про життя "Тріад" сьогодні, то очевидно, що такого впливу як колись, у них вже давно немає. У 21 столітті кримінальне життя в Китаї влада намагається тримати у сталевих рукавицях. Участь у кримінальних бандах в Китаї карається смертю. Зазвичай, страчують тих, хто займався тяжкими злочинами: оганізаторів банд, тогрівців людьми, зброєю і продавців тяжких наркотиків.

Та попри це, "Тріади" все одно залишаються невід'ємною частиною життя Китаю. Вони й далі контролюють підпільний, кримінальний світ і лише в рідких випадках з'являються на поверхні.