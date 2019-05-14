18th Street Gang: вражаючі факти про найжорстокішу банду в Лос-Анджелесі

Лос-Анджелес у штаті Каліфорні – це друга столиця Сполучених Штатів. Щоправда, кримінальна, адже дала життя сотням вуличних банд. В місті, де зароджувався і процвітав американський монстр під назвою кіноіндустрія, обертів набирала і банда малолітніх хуліганів, більш відома, як 18th Street Gang (банда 18-тої вулиці). Це одне із найжорстокіших кримінальних угрупувань Лос-Анджелеса.

Банда 18th Street Gang названа на честь вулиці одного із районів Лос-Анджелесу – Pico Union. А взагалі вони також відомі як Calle 18, Bariio 18 та Mara 18.

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Як утворилася 18th Street Gang?

Історія створення банди починається у 60 роках із мігрантів Центральної та Південної Америки. Люди у пошуках кращого життя сотнями тисяч приїздили до Сполучених Штатів. Правда, почати нове життя в абсолютно незнайомій для себе країні було місією не з простих. Тому часто багато новоприбулих долучалися до місцевих гангстерських угрупувань, таких як Clanton 14.

Що відомо про Clanton 14? Це одна із найстаріших кримінальних банд Лос-Анджелеса. До групи входили переважно мексиканці. Відома своїми жорстокими способами розправи над жертвами, наркоторгівлею та нападами на інші банди. В Clanton 14 існувало правило – членами групи можуть бути тільки мексиканці.

В результаті, в 1965 році підлітки, які не підпадали під основний критерій відбору утворили власне кримінальне угрупування – 18th Street Gang. Перемогу банда здобувала завдяки своїй кількості. Попри те, що більша частина учасників була латиноамериканцями, долучатися до братства дозволяли абсолютно всім. Найменшим членам було всього по 9 років.



В банді було багато неповнолітніх

Така тактика була виправданою. Звичайна, нічим не примітна дитина, яка, на перший погляд, не несе жодної загрози, могла легко дістати пістолет і розстріляти у спину. Або спокійно гуляючи на вулиці продавати крек чи кокаїн. Ніхто із членів місцевих банд не міг навіть і уявити, що дітей можна використовувати як зброю.

Як можна було потрапити в банду 18th Street Gang?

"Банда 18-тої вулиці" набирала обертів і досі успішно поповнювала свої ряди. Головна вимога – розуміти, що від тебе хочуть. Якщо ти спілкуєшся іспанською чи англійською і розумієш суть поставленої задачі – ласкаво просимо, ти в банді. Правда, приймають у неї за однієї умови – перед тим, як стати повноцінним членом угрупування, новобранця забивають руками і ногами. При цьому, він не має права бити у відповідь.

Репутація кожної банди, як і кожного окремого її учасника, залежить від кількості виконаних завдань. Чим частіше ти кажеш "так", тим більше здобуваєш для себе авторитету і рухаєшся вгору по кримінальній "кар'єрній" драбині.

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Кожна група працює виключно у своєму районі. Але такий чіткий поділ був не завжди. Він з'явився тільки у 80-х із приходом громадянської війни в Сальвадорі. Тисячі людей, тікаючи від насильства, перебралися до Штатів, де замість нового життя отримували запрошення від "банди 18-х", члени якої активно вербували новоприбулих дітей у свої ряди.

А вибору особливо не було, адже коли твої батьки без документів нелегально працюють за копійки, а тобі пропонують три сотні зелених на тиждень за дрібну роботу, то не погодитися було досить тяжко. До того ж, в разі відмови – сховатися було ніде, бо банда контролювала всіх і все.



У 1980 роках 18th Street Gang набрала максимальних обертів

Проте, на відміну від інших кримінальних угрупувань, у "банди 18-тої" не було єдиного боса. Кожна банда діяла окремо і незалежно від іншої. Єдине, що їх об'єднувало – ділові нелегальні зв'язки. В кожної групи був так званий Shot Caller, тобто глава банди. Слово Shot Caller'а – беззаперечне. За спробу ухилитися від виконання поставлених задач могли побити до півсмерті або розстріляти. Ти або гангстер, або труп.

Чим займалася банда 18th Street Gang?

Кожна банда займалася одними і тим ж справами: торгувала наркотиками, крала автомобілі, виконувала замовні вбивства і грабувала. «Банда 18-тої» на своїх територіях нелегальними оборудками "наварювали" по кілька мільйонів на рік. Таких оборотів вдалося досягти тільки завдяки захисту свого району. Той, хто хоче зайти на їх територію зі своїм бізнесом мав спитатися дозволу, заключити договір про співпрацю і платити податки.

До початку 90-х банда 18th Street Gang стала найбільшим і найавторитетнішим кримінальним угрупуванням в Лос-Анджелесі. Кожен провулок своїми малюнками нагадував про те, що цей район під контролем.



Вуличні графіті, що характеризували 18th Street Gang / Фото з Grconnect

Цей татуйований вусатий чоловік в шапці – Френк "Puppet" Мартінес. Він один із найвідоміших і найавторитетніших босів 18th Street Gang. Френк керував бандою з тюрми, де відбував три пожиттєвих терміни за свою мафіозну діяльність. Однією з головних стратегій Мартінеса було розширення і посилення впливу угрупування. Він обирав союзників і призначав жертв. І лише Puppet міг вирішувати на кого повісять Greenlight:

Нижче Мартінеса стояла його дружина – Дженні Ґарсіа. Її часто називали "Леді Бос", адже саме вона вирішувала всі питання, що стосувалися фінансових операцій. Ґарсіа у свою чергу командувала людиною на ім'я Ромеро Термайт. Він ж керував окремими группами, які складалися із шот коллерів – голів банд та місцевих командирів і простих бандитів, які виконували накази.

Чому банда 18th Street Gang припинила діяльність?

Діяльність банди 18th Street Gang обвалилася 1999 року, коли ФБР прийшли з обшуками до будинку Дженні Ґарсії. В неї вдома правоохоронці знайшли 3 пачки грошей: перша сумою в 450 тисяч доларів, друга у 80, а третя в 9 тисяч. Федерали прийшли не просто так. Було очевидно, що в банді з'явився щур.

Дружина Мартінеса одразу ж видала йому Ромеро Термайта, навіть не підозрюючи, що він був найвідданішим солдатом і ніколи не видав би своїх. Того ж року кілька членів 18th Street Gang оточили машину Термайта і розстріляли його. Він отримав 5 вогнепальних, але йому вдалося вижити. Усвідомлення факту, що його намагалися вбити його ж солдати, підштовхнуло до співпрацю із ФБР. Термайт видав усе, що знав про 18th Street Gang.



Поліція швидко знаходила членів банди по татуюваннях | Фото з Getty Images

Цікаво, що банда так розрослася, що оперувала у 27 штатах США. Загалом, якщо говорити про всі країни, де поширені люди з цієї банди, то їх налічується від 30-ти до 50-ти тисяч: в Белізі, Гватемалі, Коста-Риці, Сальвадорі і Нікарагуа.

Поштовх до закінчення кримінального свавілля дали масові арешти ФБР і жорсткі правила міграційної політики США. Відомства митних служб разом із правоохоронцями відловлювали і заарештовували як імовірних, так і активних членів банд. А тому, перебуваючи під пильним наглядом правоохоронних структур, банди розформовувалися і поширилися в інших країнах, як наприклад в Гондурасі чи в Сальвадорі.

Як живе зараз 18th Street Gang?

Сьогодні життя 18th Street Gang практично нічим не відрязняється від того, яким воно було раніше. Ті самі способи заробітку і ті ж правила угрупування. Попри те, що їх тисячами відловоюють по всьому світу, вони постійно поповнюють свої ряди. Вільно ходять вулицями і спокійно шантажують бідні верстви населення як в США, так і в інших країнах.

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Масштабні арешти тільки грають їм на руку. Життя у клітці для таких людей мало чим відрізняється від життя на волі. Навпаки – в’язниця дає нові можливості розпочати все з чистого листа. Ні, не обрати новий шлях, а завербувати більше нових членів та завоювати тюремний авторитет.



Навіть у в'язницях члени банди могли знайти спільників

У клітці чи на волі, в банді чи без неї – будь-який член 18th Street Gang приречений. Вони або потряпляють у місця позбавлення волі, де прояводять залишок життя, або ж гинуть у перепалках з іншими кримінальними угрупуваннями. Навіть попри суворі закони і ставлення до банд з боку влади, вербування нових дітей із неблагополучних родин все ще триває і приносить свої гіркі плоди.