18th Street Gang: впечатляющие факты о самой жестокой банде в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес в Калифорнии - это вторая столица Соединенных Штатов. Правда, уголовная, ведь дала жизнь сотням уличных банд. В городе, где зарождался и процветал американский монстр под названием киноиндустрия, обороты набирала и банда малолетних хулиганов, более известная, как 18th Street Gang (банда 18-й улицы). Это одна из самых жестоких криминальных группировок Лос-Анджелеса.

Банда 18th Street Gang названа в честь улицы одного из районов Лос-Анджелеса – Pico Union. А вообще они также известны как Calle 18, Bariio 18 и Mara 18.

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Как образовалась 18th Street Gang?

История создания банды начинается в 60 годах мигрантов из Центральной и Южной Америки. Люди в поисках лучшей жизни сотнями тысяч приезжали в Соединенные Штаты. Правда, начать новую жизнь в совершенно незнакомой для себя стране была миссия не из простых. Поэтому часто многие вновь присоединялись к местным гангстерским группировкам, таких как Clanton 14.

Что известно о Clanton 14?

Это одна из старейших криминальных банд Лос-Анджелеса. В группу входили преимущественно мексиканцы. Известна своими жестокими способами расправы над жертвами, наркоторговлей и нападениями на другие банды. В Clanton 14 существовало правило – членами группы могут быть только мексиканцы.

В результате, в 1965 году подростки, которые не подпадали под основной критерий отбора образовали собственную криминальную группировку – 18th Street Gang. Победу банда одерживала благодаря своему количеству. Несмотря на то, что большая часть участников была латиноамериканцами, приобщаться к братству позволяли абсолютно всем. Самым маленьким членам было всего по 9 лет.



В банде было много несовершеннолетних

Такая тактика была оправданной. Обычный, ничем не примечательный ребенок, который, на первый взгляд, не несет никакой угрозы, мог легко достать пистолет и расстрелять в спину. Или спокойно гуляя на улице, продавать крэк или кокаин. Никто из членов местных банд не мог даже и представить, что детей можно использовать как оружие.

Как можно было попасть в банду 18th Street Gang?

"Банда 18-й улицы" набирала обороты и до сих пор успешно пополняла свои ряды. Главное требование – понимать, что от тебя хотят. Если ты общаешься на испанском или английском и понимаешь суть поставленной задачи – добро пожаловать, ты в банде. Правда, принимают в нее при одном условии – перед тем, как стать полноценным членом группировки, новобранца забивают руками и ногами. При этом, он не имеет права бить в ответ.

Репутация каждой банды, как и каждого отдельного ее участника, зависит от количества выполненных заданий. Чем чаще ты говоришь "да", тем больше приобретаешь для себя авторитет и двигаешься вверх по криминальной "карьерной" лестнице.

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Каждая группа работает исключительно в своем районе. Но такое четкое разделение было не всегда. Оно появился только в 80-х с приходом гражданской войны в Сальвадоре. Тысячи людей, спасаясь от насилия, перебрались в Штаты, где вместо новой жизни получали приглашение от "банды 18-х", члены которой активно вербовали новоприбывших детей в свои ряды.

А выбора особо не было, ведь когда твои родители без документов нелегально работают за копейки, а тебе предлагают три сотни зеленых в неделю за мелкую работу, то не согласиться было довольно тяжело. К тому же, в случае отказа – спрятаться было негде, ибо банда контролировала всех и все.



В 1980 годах 18th Street Gang набрала максимальные обороты

Однако, в отличие от других криминальных группировок, у "банды 18-й" не было единого босса. Каждая банда действовала отдельно и независимо от другой. Единственное, что их объединяло – деловые нелегальные связи. У каждой группы был так называемый Shot Caller, то есть глава банды. Слово Shot Caller'а – беспрекословное. За попытку уклониться от выполнения поставленных задач могли избить до полусмерти или расстрелять. Ты или гангстер, или труп.

Чем занималась банда 18th Street Gang?

Каждая банда занималась одними и тем же вопросами: торговала наркотиками, воровала автомобили, выполняла заказные убийства и грабила. «Банда 18-й» на своих территориях нелегальными сделками "наваривала" по несколько миллионов в год. Таких оборотов удалось достичь только благодаря защите своего района. Тот, кто хочет зайти на их территорию со своим бизнесом, должен был спросить разрешения, заключить договор о сотрудничестве и платить налоги.

До начала 90-х банда 18th Street Gang стала крупнейшей и самой авторитетной криминальной группировкой в Лос-Анджелесе. Каждый переулок своими рисунками напоминал о том, что этот район под контролем.



Уличные граффити, которые характеризовали 18th Street Gang / Фото с Grconnect

Этот татуированный усатый мужчина в шапке – Фрэнк "Puppet" Мартинес. Он один из самых известных и авторитетных боссов 18th Street Gang. Фрэнк руководил бандой из тюрьмы, где отбывал три пожизненных срока за свою мафиозную деятельность. Одной из главных стратегий Мартинеса было расширение и усиление влияния группировки. Он выбирал союзников и назначал жертв. И лишь Puppet мог решать, на кого повесят Greenlight:

Ниже Мартинеса стояла его жена – Дженни Гарсиа. Ее часто называли "Леди Босс", ведь именно она решала все вопросы, касающиеся финансовых операций. Гарсиа в свою очередь командовала человеком по имени Ромеро Термайт. Он же руководил отдельными группами, которые состояли из шот коллеров – глав банд и местных командиров и простых бандитов, которые выполняли приказы.

Почему банда 18th Street Gang прекратила деятельность?

Деятельность банды 18th Street Gang обвалилась 1999 года, когда ФБР пришли с обысками к дому Дженни Гарсия. У нее дома правоохранители нашли 3 пачки денег: первая суммой в 450 тысяч долларов, вторая 80, а третья в 9 тысяч. Федералы пришли не просто так. Было очевидно, что в банде появилась крыса.

Жена Мартинеса сразу же выдала ему Ромеро Термайта, даже не подозревая, что он был самым преданным солдатом и никогда не выдал бы своих. В том же году несколько членов 18th Street Gang окружили машину Термайта и расстреляли его. Он получил 5 огнестрельных, но ему удалось выжить. Осознание факта, что его пытались убить его же солдаты, подтолкнуло к сотрудничеству с ФБР. Термайт выдал все, что знал о 18th Street Gang.



Полиция быстро находила членов банды по татуировкам | Фото с Getty Images

Интересно, что банда так разрослась, что оперировала в 27 штатах США. В общем, если говорить про все страны, где распространены люди из этой банды, то их насчитывается от 30-ти до 50-ти тысяч: в Белизе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре и Никарагуа.

Толчок к окончанию уголовного произвола дали массовые аресты ФБР и жесткие правила миграционной политики США. Ведомства таможенных служб вместе с правоохранителями отлавливали и арестовывали как вероятных, так и активных членов банд. А потому, находясь под пристальным наблюдением правоохранительных структур, банды расформировывались и распространились в других странах, как например в Гондурасе или Сальвадоре.

Как живет сейчас 18th Street Gang?

Сегодня жизнь 18th Street Gang практически ничем не отличается от того, какой она была раньше. Те самые способы заработка и те же правила группировки. Несмотря на то, что их тысячами отлавливают по всему миру, они постоянно пополняют свои ряды. Свободно ходят по улицам и спокойно шантажируют бедные слои населения как в США, так и в других странах.

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Масштабные аресты только играют им на руку. Жизнь в клетке для таких людей мало чем отличается от жизни на воле. Наоборот – тюрьма дает новые возможности начать все с чистого листа. Нет, не выбрать новый путь, а завербовать новых членов и завоевать тюремный авторитет.



Даже в тюрьмах члены банды могли найти сообщников

В клетке или на воле, в банде или без нее – любой член 18th Street Gang обречен. Они либо попадают в места лишения свободы, где проявляют остаток жизни, либо же гибнут в перестрелках с другими криминальными группировками. Даже несмотря на строгие законы и отношение к бандам со стороны власти, вербовка новых детей из неблагополучных семей все еще продолжается и приносит свои горькие плоды.