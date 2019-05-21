Hells Angels – жорстока байкерська банда, яку боявся весь світ: ефектні фото та відео

Для мас Hells Angels – це "мотофанатики", а для правоохоронних структур – кримінальний синдикат, який оперує не тільки у США, а й по усьому світі. Самі ж вони себе скромно називають мотоклубом.

Історія заснування

Hells Angels – мотоклуб заснований у США після Другої світової. Учасники клубу стверджують, що названі на честь ескадрильї винищувачів ВПС США Flying Tigers підрозділом якої були Hells Angels.

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У 1945 році, коли закінчилась друга світова війна, військові почали повертатися у рідну гавань. Потрохи адаптовуючись у мирне життя, солдати шукати для себе місце у суспільстві. Разом з усіма додому повернулася і група винищувального полку Hells Angels, які у пошуках розваг, адреналіну і шаленої швидкості, пересідали зі штурвала "сталевих птахів" за кермо "сталевих коней".

На початку 40-х у США налічувалося майже 200 тисяч мотоциклів, а до кінця 40-х – близько мільйона. Стрімке збільшення двоколісного транспорту посприяло розвитку мотоклубів.



На початку 40-х у США створюватись мотоклуби / фото Getty Images

Для одних мотоцикли стали своєрідним хобі, а для інших – стилем життя. Ситуацію під свій контроль вирішила взяти Американська асоціація мотоциклістів. Вони влаштовували – змагання, турніри й заїзди для мотогонщиків. Однак рутинні розваги швидко надокучили, тому окремі члени асоціації знайшли собі нову забавку – ганяли каліфорнійськими вулицями й дебоширили.

Це дуже бентежне відчуття. Повна свобода. Ти повністю контролюєш все, що відбувається. Ніщо не відволікає тебе. Тільки ти і дорога,

– сказав екс-президент Hells Angels у Вентурі Джордж Крісті.

Hells Angels та поліція

Такі заїзди приносили не тільки радість і розваги, але й проблеми. Адже через постійні скарги увагу на них звернула поліція. Їх в'язали за п'яну їзду, бійки, розгроми магазинів і так далі.



Банда Hells Angels часто потрапляла у скандали з поліцією / фото Getty Images

На захист завжди приходила Асоціація мотоциклістів. Вони переконували правоохоронців, що 99% мотоциклістів – це законослухняні громадяни Америки, яких просто трохи занесло. А от 1% – це вже ті, хто поза законом. Так з'явився символ і татуювання "1%", що, м'яко кажучи, символізує не дуже законослухняних байкерів.

Найвідоміший член Hells Angels

До 50-х Hells Angels були простими любителями мотоциклів. У них не було ні структури, ні офіційної назви. Вони просто збиралися разом і ганяли по Каліфорнії. Однак у їхньому житті трапився чоловік на ім'я Сонні Барджер. Сьогодні він найвідоміший член Hells Angels.



Найвідоміший учасник банди Hells Angels

Йому вдалося створити систему управління, а завдяки членським внескам з'явилося фінансування, регулярні заїзди й найголовніше – своя символіка. Його звикли вважати лідером усіх Hellls Angels, але насправді він був главою тільки своєї філії в Окленді. Щоправда, його знають і поважають абсолютно усі Hells Angels.

1956 року я купив свій перший байк і вже подумував над тим, щоб створити мотоклуб. Так все й почалося. Ми зібралися з друзями й почали думати, як все влаштувати. Нам тоді було 18-21 років,

– пригадав екс-президент Hells Angels в Окленді Сонні Барджер.

Символіка мотоциклістів

З плином часом і під керівництвом Сонні Барджера у Hells Angels з'явилася своя символіка. Два кольори – червоні надписи на білому тлі. Звідси й псевдонім – "Червоне і Біле".



Символічні кольори Hells Angels – червоний та білий

Крім того, на спині членів є нашивки, які складаються із трьох частин: верхній і нижній рокер, а також череп з крилами по центру. А ще нашивки із назвою клубу, місцем розташування, ініціалами учасника і його посадою. Всі це зображує честь і гідність Hells Angels. Байкери готові віддати своє життя захищаючи їх. А тому, носити емблеми мають право тільки повноцінні члени Hells.



Нашивки на спинах членів клубу

Оскільки ніхто, крім Hells Angels не має права використовувати символіку клубу, то фанати в знак поваги і підтримки використовують надпис "81" – це порядковий номер букв "H" і "А" в алфавіті.



Фанати клубу використовують на своєму одязі надпис "81"

В арсеналі є ще різноманітні додаткові символи, як, наприклад, надпис Filthy Few з двома блискавками, який означає, що учасник убивав для клубу. До того ж, в учасників є ще безліч татуювань, які не можна носити будь-кому, окрім повноцінних учасників. В гіршому випадку доведеться видалити їх ножем або випалити газовою лампою.



Татуювання учасника Hells Angels​

Чартери Hells Angels

Після того, як у 50-х Сонні Барджер заснував перший клуб, чітка структура пустила коріння і на західному узбережжі США. Тоді відкрилися шість чартерів Hells Angels, які підтримували автономію, але при цьому діяли як єдина організація.

Що таке чартер? Це регіональне представництво Hells Angels. Станом на 2019 рік у світі зареєстровано 466 чартерів – це 5 континентів і 58 країн.

Хто входить у чартери Hells Angels:

• "Президент" – лідер чартеру, який є обличчям клубу;

• "Офіцери" – заступники лідера;

• "Солдати" – це звичайні члени клубу, кожен із яких має свої обов'язки: хтось займається соцмережами, хтось організовує вечірки і так далі.

• Prospects – це ті особи, які є на випробувальному терміні.

• Hanging around – новенькі, які хочуть долучитися.



У світі існує 466 чартерів Hells Angels / фото Getty Images

Коли Hells Angels беруть участь у заїздах, то їхня колона формується виключно у такому ієрархічному порядку.

Як долучитися до Hells Angels

На відміну від інших банд, долучитися до клубу Hells Angels дуже не просто. Кандидатів на вступ називають Hangingaround. Далі потрібно заслужити довіру і перейти до звання Prospect.



Аби стати повноцінним учасником, треба довести, що ти гідний так називатися і носити їхню символіку. Для цього необхідно:

– виконувати будь-які накази і вдень, і вночі;

– допомагати та підтримувати чартер до якого хочеш вступити;

– підпадати під критерії відбору. Наприклад, до клубу не беруть жінок і темношкірих.

Про небезпечні способи заробітку Hells Angels – дивіться у програмі.