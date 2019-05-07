Мільярдні прибутки та безжальні розправи: що відомо про найбільший наркокартель Мексики

Мексика – країна, де проводять чимало унікальних свят, організовують найпишніші карнавали й пригощають туристів гострими та найсмачнішими традиційними стравами. З іншого боку – ця ж країна дала життя десяткам наркокартелів, які оперують не тільки всередині федерації, але й далеко за її межами. Один із таких – картель "Сіналоа", найавторитетніший у своєму ділі і найбільший за масштабом операцій.

З чого почалася історія картелю

За даними Vice News, картель "Сіналоа" контролює 60-90% ринку наркотиків у США. У зону поставок входять метамфітамін, кокаїн, героїн і марихуана.

Читайте також: Жорстокі злочинці із кодексом честі: феномен японської мафії Якудза

Історія картелю починається у 60-70 роках в мексиканському штаті Сіналоа. У ті часи основним заняттям людей цього регіону було фермерство і контрабанда. Родючі землі в комбінації з хорошим кліматом дозволяли вирощувати тонни зелені.

Та не овочів, якщо ви раптом про це подумали, а маку й марихуани. В домашніх умовах, а це буквально кілька цеглин, дерев'яна палка і дві металеві тари, макову сировину перетворювали у чистий продукт і продавали.



Макову сировину перетворювали у наркотик в домашніх умовах

"Картель "Сіналоа" – це ніби велетенський восьминіг. Він з однієї маленької точки в Мексиці відправляє свої товари до найрізноманітніших куточків світу. Це – нереальні схеми, які приносять нереальні прибутки", – прокоментував Майкл Волдроп, управління боротьби з наркотиками у США.

Золота жилка картелю – мексиканські гірські хребти Сьєрра-Мадре. Далеко в горах, де кримінальну діяльність прикриває сама природа, гектарами вирощують марихуану і мак.



Гірські хребти Сьєрра-Мадре

Наприклад, за кілограм загуслого соку із головки маку раніше отримували по 500 доларів за кілограм. З плином часу ця ціна тільки зростала і протягом останніх п'яти років доходить навіть до двох тисяч за кілограм.

Як і куди збувають наркотики

Зібраний товар збувають у найбільших містах Мексики: в Пуебло, Тіхуані чи Мехіко. Та найбільший покупець наркотиків – США. Туди сотнями тонн відправляють найрізноманітніші види психотропних речовин. Доставка товару відбувається підземними тунелями, через кордон, підводними суднами, катерами і навіть приватними літаками.

Із Мексики найбільше товару відправляється до американської Аризони. Під контролем картелю "Сіналоа" щонайменше 127 підземних тунелів. Поліція постійно замуровує їх, але це зовсім не заважає будувати нові, ще глибші, ще довші й набагато захищеніші.

З 90-х ми викрили понад сотню тунелів, але це не зупиняє їх. Над створенням нових працюють справжні професіонали: інженери, шахтарі, будівельники і багато інших,

– пояснив Енді Адам, прикордонно-митна служба у США.

Мексиканські картелі, зокрема "Сіналоа", постійно поповнюють свої ряди. Зазвичай, через бідність у країні люди самі йдуть в наркобізнес. Там їх зустрічають із відкритими обіймами.

Про жорстокі розправи та війни між картелями

Щоправда, вершин й кримінальної слави добитися дуже складно. А ще важче повернутися назад до нормального життя. Є всього два варіанти: поганий – це коли за співпрацю з картелями садять за ґрати й жахливий – це коли за спробу відійти від справ знаходиш свою родину розчленованою в канаві.

Читайте також: Вбивство як мистецтво: історія мафії Cosa Nostra, яка наганяла жах на всю Італію

Проте потік охочих заробити легких грошей, мабуть, ніколи не припиниться. От, наприклад, мексикаснький вчитель Луїс Наварес. Грубо кажучи, йому пощастило, бо він всього лише сидить у тюрмі за спробу перевезти наркотики через американський кордон.

Я почав займатися цим через гроші. Із зарплатою вчителя багато не заробиш. Та завдяки картелям я побудував дім, купив дружині автомобіль, а моя дитина нарешті змогла побувати в "Діснейленді",

– пояснив він.

З іншого ж боку часто представники картелів самі просять про "допомогу", зрозуміло, що не безкорисну. За виконані завдання добре заплатять, але якщо відмовитися від "кривавих грошей" то це фактично означає одне – підписати собі смертний вирок.

У 90-х із появою на кримінальному ринку метамфетаміну з'явилися й війни між картелями. Методи вбивств були просто звірячими, адже вигода від такого бізнесу просто шалена. За даними управління боротьби з наркотиками США, картель "Сіналоа" отримує тільки на наркотиках від 3 до 15 мільярдів доларів. А у списку їхньої діяльності ще замовні убивства, контрабанда людей, зброї і рекет.

Аби тримати такі потоки грошей під своїм контролем представники "Сіналоа" обрали собі стратегію, яку пізніше перебрали інші дрібніші наркоторгівці – терор. Вони вбивали навіть вдень, демонструючи таким чином свій авторитет. Якщо хтось заходив на територію картелю, у хід миттю пускали сікаріо.

Хто такий сікаріо? Найманий вбивця, який працює на якийсь один картель. У кожного клану є свої загони із кількох таких осіб.

Жертвами таких найманців ставали не тільки члени конкурентних картелів, а й звичайні громадяни. Влада протидіяти не могла, бо тісно співпрацювала із наркоторгівцями й отримувала свій відсоток. До того ж, підкупити високопосадовців чи правоохоронців для картелю "Сіналоа" було зовсім не тяжко.



Один із сікаріо картелю "Сіналоа"

Вибору особливого не було: або взяти гроші, або вмерти. Тому люди в окремих регіонах самостійно бралися за зброю й намагалися давати відсіч. Щоправда, коли такі сміливці попадалися в руки сікаріо, їх ліквідовували так само, як зрадників і боржників картелю.

Я скидав тіла в бочки з кислотою й залишав їх там. За 24 години в гідроксиді натрію залишалися тільки кістки, які я потім закопував у спільній ямі,

– розповів Сантьяго Месса, сікаріо картелю "Сіналоа".

"Сіналоа" під час керівництва "Ель Чапо"

В кінці 80-х й на початку 90-х на кримінальному горизонті з'явився Хоакін Гусман Лоера на прізвисько "Ель Чапо", тобто "Коротун". Насправді, нічого спільного із цим позивним він не мав, просто так у дитинстві його називали батьки.



У списку ФБР "Ель Чапо" став злочинцем номер №1 після Бен Ладена

Завдяки його діяльності картель "Сіналоа" просто купався в грошах: мільярдні прибутки, пістолети із золотим оздобленням, броньовані автомобілі і навіть власні літаки. Під його керівництвом "Сіналоа" став тримати під контролем 17 з 31 штатів Мексики.

"Ель Чапо" зміг домовитися про поставки не тільки у США, а й в Колумбію та Гватемалу. Та у 1993 році в тій же Гватемалі, де він розв'язував свої бізнесові питання, його затримали, вислали до Мексики й на 20 років засудили за вбивства, незаконну торгівлю зброєю та наркотиками.

Свій термін він мав відбувати у тюрмі максимально суворого режиму "Пуенте Ґранде". Щоправда, до кінця він так і не досидів й у 2001 році дивним чином вибрався.



В'язниця, у якій перебував "Ель Чапо"

Згідно із легендою, яку переповідають мексиканці, "Ель Чапо" заховався у візку із брудною білизною й таким чином його вивезли за межі тюрми. Щоправда, це тільки легенди, адже жодного кадру із камер спостереження правоохоронці так і не знайшли. Досі ніхто так і не знає, як йому вдалося покинути стіни однієї із найзахищеніших тюрем Мексики.

В тюрмі він був фактично королем. Йому приводили жінок й приносили віагру. Умови його утримання були шикарними. Ми більш, ніж впевнені, що до його втечі причетні не тільки урядовці, а й міністри. Складається враження, що вони просто відчинили двері клітки і сказали: "Прошу, виходьте!",

– зазначила Анабель Гернандес, журналістка.

Його втеча – це фактично плювок в обличчя урядам Мексики і США. "Ель Чапо" став найбажанішим злочинцем, засадивши якого можна було нагнути абсолютно весь синдикат картелю "Сіналоа". За інформацію, яка могла би допомогти упіймати його, Вашингтон обіцяв п'ять мільйонів доларів, Мехіко – три. Але марно.

Війна проти наркокартелів

"Ель Чапо" став місцевою легендою, про якого складали пісні та різні історії й навіть влаштовували вечірки на його честь. У поліції є два варіанти, чому люди не видавали "Коротуна". Перший – його поважали, бо він виріс у таких же умовах як і прості люди. Крім того, часто допомагав їм. А другий – скільки би не платив уряд, "Ель Чапо" заплатить більше. І гроші взяти доведеться, бо в інакшому випадку – голова полетить з плечей.

Після того, як "Ель Чапо" втік, він постійно ховався. Однак, босом картелю все одно залишився. Потоки наркотиків точно так само як і до ув'язнення пливли різними коридорами в Америку й приносили нереальні прибутки.

Частину грошей, пакували готівкою в коробки і передавали тунелями, але поліцейським все одно вдавалося конфісковувати кошти. Наприклад, 200 мільйонів доларів готівкою, якою начинили стіни і дверні проходи будинку. Іншу частину коштів переганяли через так звану систему Black Market Peso Exchange.

Що таке Black Market Peso? Система відмивання грошей. З допомогою цієї схеми долари, отримані в Америці, через колумбійських брокерів банківської системи вже в песо переправляли до Мексики.

Поки "Ель Чапо" ховався від правосуддя, у 2006 році до влади прийшов новий президент Феліпе Кальдерон. Він миттєво оголосив війну наркокартелям й відправив на кримінальний фронт 50 тисяч військовослужбовців та правоохоронців. В хід пішли не тільки автомати, а й гранатомети та бронемашини.



Екс-президент Мексики Феліпе Кальдерон

Війна триває й до сьогодні. За даними The Guardian, за весь час війни з картелями загинули 200 тисяч людей, ще 35 зникли безвісти, а майже півтисячі тіл навіть не можуть опізнати. Військові намагаються не тільки проводити рейди, а й шукати наркотичні плантації, й у разі виявлення – знешкоджувати їх. В середньому, щороку одної лише марихуани спалюють сотні тонн.

Про повторні арешти "Ель Чапо"

"Ель Чапо" ховався протягом 13 років – до 2014-го, поки поліцейські не виявили його у штаті Сіналоа. Його знову затримали, точніше, він сам здався без погонь і перестрілок. Просидів у тюрмі понад рік й знову зник. Та на цей раз вже було відомо як: під його камерою знайшли глибокий тунель, який допоміг йому вибратися на волю.



Тунель, через який втік наркобарон

Він знову наплював на уряд, а війна й далі тривала. Єдиний результат який вона принесла: страждання для мирних громадян. Чим більше влада тисла на бізнес "Сіналоа", тим більше вони мстили. Але не уряду, а простим людям, яких знаходили розчленованими, повішеними, розстріляними, з поламаними частинами тіла. Так триває і досі.

Фінальний арешт Чапо Гузмана вкотре стався у штаті Сіналоа. У 2016 році із масштабними перестрілками його пов'язали й відправили до США. Втекти з американської тюрми максимального режиму в Флоренсі йому буде дуже не просто. Чергове ув'язнення у Мексиці розцінили як повний розгром картелю.



Фінальний арешт "Ель Чапо"

Про нового боса картелю "Сіналоа" та його затримання

Проте затримання Чапо Гузмана не дало результату. Адже одного боса замінили іншим – Дамасо Лопесом-Серрано, хрещеним сином наркотичного Бен Ладена.

У 2017 році він сам здався уряду США. Причини поки незрозумілі, в ЗМІ гуляє інформація про війни в середині картелю "Сіналоа".



Дамас Лопес-Серрано

За даними Мін'юсту США, Дамасо Лопес став найавторитетнішим босом наркокартелю, який добровільно здався й визнав свою вину. Хоча, навіть його затримання не означає перемоги над наркобізнесом в Мексиці. На його місце прийдуть нові люди.

Читайте також: Боротьба за місце боса та агент ФБР серед мафії: чим займалася Cosa Nostra у США

Мексиканці й досі бояться, що в будь-який день по когось із них прийдуть члени картелю й просто затоплять у бочках із кислотою. Мексика й досі посідає друге місце після Іраку в номінації "найнебезпечніше місце для журналістів".

А картель "Сіналоа" й досі залишається найбільшим і найавторитетнішим наркотичним об'єднанням з прибутками у мільярди доларів.