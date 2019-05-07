Миллиардная прибыль и безжалостные расправы: что известно о самом большом наркокартеле Мексики

Мексика – страна, где проводят много уникальных праздников, организуют пышные карнавалы и угощают туристов острыми и вкусными традиционными блюдами. С другой стороны – эта страна дала жизнь десяткам наркокартелей, которые оперируют не только внутри федерации, но и далеко за ее пределами. Один из них – картель "Синалоа", авторитетный в своем деле и самый большой по масштабу операций.

С чего началась история картеля

По данным Vice News, картель "Синалоа" контролирует 60-90% рынка наркотиков в США. В зону поставок входят метамфетамин, кокаин, героин и марихуана.

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История картеля начинается в 60-70 годах в мексиканском штате Синалоа. В те времена основным занятием людей этого региона было фермерство и контрабанда. Плодородные земли в сочетании с хорошим климатом позволяли выращивать тонны зелени.

Но не овощей, если вы вдруг об этом подумали, а мака и марихуаны. В домашних условиях, а это буквально несколько кирпичей, деревянная палка и две металлические тары, маковое сырье превращали в чистый продукт и продавали.



Маковое сырье превращали в наркотик в домашних условиях

"Картель "Синалоа" – это как огромный осьминог. Он с одной маленькой точки в Мексике отправляет свои товары в самые разнообразных уголки мира. Это – нереальные схемы, которые приносят нереальные доходы", – прокомментировал Майкл Волдроп, управление по борьбе с наркотиками в США.

Золотая жилка картеля – мексиканские горные хребты Сьерра-Мадре. Далеко в горах, где криминальную деятельность прикрывает сама природа, гектарами выращивают марихуану и мак.



Горные хребты Сьерра-Мадре

Например, за килограмм загустелого сока с головки мака ранее получали по 500 долларов за килограмм. С течением времени эта цена только росла и в течении последних пяти лет доходит даже до двух тысяч за килограмм.

Как и куда сбывают наркотики

Собранный товар сбывают в крупнейших городах Мексики: в Пуэбло, Тихуане или Мехико. И крупнейший покупатель наркотиков – США. Туда сотнями тонн отправляют самые разнообразные виды психотропных веществ. Доставка товара происходит подземными туннелями, через границу, подводными судами, катерами и частными самолетами.

Из Мексики больше товара отправляется в американскую Аризону. Под контролем картеля "Синалоа" не менее 127 подземных тоннелей. Полиция постоянно замуровывает их, но это не мешает строить новые, еще глубже, еще длиннее и гораздо более защищенные.

С 90-х мы разоблачили более сотни тоннелей, но это не останавливает их. Над созданием новых работают настоящие профессионалы: инженеры, шахтеры, строители и многие другие,

– объяснил Энди Адам, погранично-таможенная служба в США.

Мексиканские картели, в частности "Синалоа", постоянно пополняют свои ряды. Обычно, из-за бедности в стране люди сами идут в наркобизнес. Там их встречают с распростертыми объятиями.

О жестоких расправах и войне между картелями

Правда, вершин и уголовной славы добиться очень сложно. А еще труднее вернуться назад к нормальной жизни. Есть всего два варианта: плохой – это когда за сотрудничество с картелями сажают за решетку и ужасный – это когда за попытку отойти от дел находишь свою семью расчлененной в канаве.

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Однако поток желающих заработать легких денег, наверное, никогда не прекратится. Вот, например, мексикаснький учитель Луис Наварес. Грубо говоря, ему повезло, потому что он всего лишь сидит в тюрьме за попытку перевезти наркотики через американскую границу.

Я начал заниматься этим из-за денег. С зарплатой учителя много не заработаешь. Но благодаря картелям я построил дом, купил жене автомобиль, а мой ребенок наконец смог побывать в "Диснейленде",

– пояснил он.

С другой стороны часто представители картелей сами просят о "помощи", разумеется, не бескорыстной. За выполненные задания хорошо заплатят, но если отказаться от "кровавых денег" то это фактически означает одно – подписать себе смертный приговор.

В 90-х с появлением на криминальном рынке метамфетамина появились и войны между картелями. Методы убийств были просто зверскими, ведь выгода от такого бизнеса просто сумасшедшая. По данным управления по борьбе с наркотиками США, картель "Синалоа" получает только на наркотиках от 3 до 15 миллиардов долларов. А в списке их деятельности еще заказные убийства, контрабанда людей, оружия и рэкет.

Чтобы держать такие потоки денег под своим контролем представители "Синалоа" выбрали себе стратегию, которую позже взяли другие мелкие наркоторговцы – террор. Они убивали даже днем, демонстрируя таким образом свой авторитет. Если кто-то заходил на территорию картеля, в ход мгновенно пускали сикарио.

Кто такой сикарио?Наемный убийца, работающий на какой-то один картель. У каждого клана есть свои отряды из нескольких таких лиц.

Жертвами таких наемников становились не только члены конкурентных картелей, но и обычные граждане. Власть противодействовать не могла, потому тесно сотрудничала с наркоторговцами и получала свой процент. К тому же, подкупить чиновников или правоохранителей для картеля "Синалоа" было совсем не тяжело.



Один из сикарио картеля "Синалоа"

Выбора особого не было: или взять деньги, или умереть. Поэтому люди в отдельных регионах самостоятельно брались за оружие и пытались давать отпор. Правда, когда такие смельчаки попадались в руки сикарио, их ликвидировали так же, как предателей и должников картеля.

Я сбрасывал тела в бочки с кислотой и оставлял их там. За 24 часа в гидроксиде натрия оставались только кости, которые я потом закапывал в общей яме,

– рассказал Сантьяго Месса, сикарио картеля "Синалоа".

"Синалоа" во время руководства "Эль Чапо"

В конце 80-х и в начале 90-х на уголовном горизонте появился Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Эль Чапо", то есть "Коротышка". На самом деле, ничего общего с этим позывным он не имел, просто так в детстве его называли родители.



В списке ФБР "Эль Чапо" стал преступником номер №1 после Бен Ладена

Благодаря его деятельности картель "Синалоа" просто купался в деньгах: миллиардные прибыли, пистолеты с золотой отделкой, бронированные автомобили и даже собственные самолеты. Под его руководством "Синалоа" стал контролировать 17 из 31 штатов Мексики.

"Эль Чапо" смог договориться о поставках не только в США, но и в Колумбию и Гватемалу. И в 1993 году в той же Гватемале, где он решал свои деловые вопросы, его задержали, отправили в Мексику и на 20 лет осудили за убийства, незаконной торговле оружием и наркотиками.

Свой срок он должен отбывать в тюрьме максимально строгого режима "Пуэнте Гранде". Правда, до конца он так и не досидел и в 2001 году чудесным образом выбрался.



Тюрьма, в которой находился "Эль Чапо"

Согласно легенде, которую рассказывают мексиканцы, "Эль Чапо" спрятался в коляске с грязным бельем и таким образом его вывезли за пределы тюрьмы. Правда, это только легенды, ведь ни одного кадра с камер наблюдения правоохранители так и не нашли. До сих пор никто так и не знает, как ему удалось покинуть стены одной из самых защищенных тюрем Мексики.

В тюрьме он был фактически королем. Ему приводили женщин и приносили виагру. Условия его содержания были шикарными. Мы более чем уверены, что к его побегу причастны не только чиновники, но и министры. Создается впечатление, что они просто открыли дверь клетки и сказали: "Пожалуйста, выходите!",

– отметила Анабель Гернандес, журналистка.

Его побег – это фактически плевок в лицо правительствам Мексики и США. "Эль Чапо" стал самым желанным преступником, засадив которого можно было нагнуть абсолютно весь синдикат картеля "Синалоа". За информацию, которая могла бы помочь поймать его, Вашингтон обещал пять миллионов долларов, Мехико – три. Но бесполезно.

Война против наркокартелей

"Эль Чапо" стал местной легендой, о котором слагали песни и разные истории и даже устраивали вечеринки в его честь. У полиции есть два варианта, почему люди не выдавали "Коротышку". Первый – его уважали, потому что он вырос в таких же условиях как и простые люди. Кроме того, часто помогал им. А второй – сколько бы не платило правительство, "Эль Чапо" заплатит больше. И деньги взять придется, потому что в противном случае – голова полетит с плеч.

После того, как "Эль Чапо" сбежал, он постоянно прятался. Однако, боссом картеля все равно остался. Потоки наркотиков точно так же как и до заключения плыли разными коридорами в Америку и приносили нереальные доходы.

Часть денег, паковали наличными в коробки и передавали туннелями, но полицейским все равно удавалось конфисковывать средства. Например, 200 миллионов долларов наличными, которыми начинили стены и дверные проходы дома. Остальную часть средств перегоняли через так называемую систему Black Market Peso Exchange.

Что такое Black Market Peso?Система отмывания денег. С помощью этой схемы доллары, полученные в Америке, через колумбийских брокеров банковской системы уже в песо переправляли в Мексику.

Пока "Эль Чапо" скрывался от правосудия, в 2006 году к власти пришел новый президент Фелипе Кальдерон. Он мгновенно объявил войну наркокартелям и отправил на криминальный фронт 50 тысяч военнослужащих и правоохранителей. В ход пошли не только автоматы, но и гранатометы и бронемашины.



Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон

Война продолжается и сегодня. По данным The Guardian, за все время войны с картелями погибло 200 тысяч человек, еще 35 пропали без вести, а почти полтысячи тел даже не могут опознать. Военные пытаются не только проводить рейды, но и искать наркотические плантации, и в случае обнаружения – обезвреживать их. В среднем ежегодно одной только марихуаны сжигают сотни тонн.

О повторных арестах "Эль Чапо"

"Эль Чапо" прятался в течение 13 лет – до 2014-го, пока полицейские не обнаружили его в штате Синалоа. Его снова задержали, точнее, он сам сдался без погонь и перестрелок. Просидел в тюрьме более года и снова исчез. И на этот раз уже было известно как: под его камерой нашли глубокий тоннель, который помог ему выбраться на волю.



Туннель, через который убежал наркобарон

Он снова наплевал на правительство, а война и дальше продолжалась. Единственный результат который она принесла: страдание для мирных граждан. Чем больше власть давила на бизнес "Синалоа", тем более они мстили. Но не правительству, а простым людям, которых находили расчлененными, повешенными, расстрелянными, с поломанными частями тела. Так продолжается до сих пор.

Финальный арест Чапо Гузмана в который раз произошел в штате Синалоа. В 2016 году с масштабными перестрелками его связали и отправили в США. Бежать из американской тюрьмы максимального режима в Флоренсе ему будет очень не просто. Очередное заключение в Мексике расценили как полный разгром картеля.



Финальный арест "Эль Чапо"

О новом боссе картеля "Синалоа" и его задержании

Однако задержание Чапо Гузмана не дало результата. Ведь одного босса заменили другим – Дамасо Лопесом-Серрано, крестным сыном наркотического Бен Ладена.

В 2017 году он сам сдался правительствуСША. Причины пока не ясны, в СМИ гуляет информация о войнах в середине картеля "Синалоа".



Дамас Лопес-Серрано

По данным Минюста США, Дамасо Лопес стал самым авторитетным боссом наркокартеля, который добровольно сдался и признал свою вину. Хотя, даже его задержание не означает победы над наркобизнесом в Мексике. На его место придут новые люди.

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Мексиканцы до сих пор боятся, что в любой день за кем-то из них придут члены картеля и просто затопят в бочках с кислотой. Мексика и до сих пор занимает второе место после Ирака в номинации "самое опасное место для журналистов".

А картель "Синалоа" до сих пор остается самым большим и самым авторитетным наркотическим объединением с доходами в миллиарды долларов.