Чим займалася мотобанда Bandidos MC, члени якої потопали у крові

Hells Angels далеко не єдина мотобанда, яка оперувала і продовжує оперувати на території США. До великої четвірки, разом і з Hells Angels, входить клуб Outlaws, який у 30-х зародився в штаті Іллінойс, в кінці 50-х з'явилися Mongols, а у середині 60-х Техас почали підминати під себе Bandidos.

Більшість американських мотоклубів з'явилися у післявоєнний період. Повертаючись після бойових дій, американські військові уже навчені верхової їзди на сталевих конях об'єднувалися у групи.

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Як сказав екс-член Bandidos MC Ед Вінтерхальдер, люди, які у 60-х і 70-х поверталися з війни, шукали того адреналіну і драйву, який вони отримували на фронті. Вони хотіли відтворити це у мирний час, аби ті відчуття і братська дружба на війні нікуди не зникали.

Що відомо про Bandidos MC? Bandidos MC (Bandido Nation) – американський мотоклуб байкерів 1%. Одновідсотковими байкерами називають тих, хто діє поза законом та замішаний у криміналі. Цей клуб вважають другим за чисельністю після Hells Angels.





Члени банди Bandidos MC

Коли заснували Bandidos MC

Разом із військовими у спокійне американське життя повернувся і Дональд Чамберс. У намаганнях віднайти собі місце після бойових дій, він пішов працювати на корабельні доки. Щоправда, ремонтуючи побиті судна, багато адреналіну не заробиш. Тому, наслухавшись різних історій про вже наявні мотоклуби, Чамберс 1966 року вирішив створити власний.

Я вирішив об'єднати людей в єдине ціле. Так само як це роблять боулінг-клуби чи інші схожі зібрання. Просто у нашому випадку, нас об'єднали мотоцикли,

– пояснив засновник Bandidos MC Дональд Чамберс.

На ділі ж, наміри були точно не благими. Імпульс до створення Bandidos надамбітному Чамберсу дали саме "Хелс Енджелс". Йому не давала спокою першість "Хелсів" і звання найпотужнішого байкерського клубу на планеті. Чамберс мріяв об'єднати довкола себе бандитів і стати номер 1, забратися на вершину одновідсоткових.

І зрештою Дональду Чамберсу таки вдалося зібрати довкола себе однодумців і заснувати мотоклуб. Він набирав у свої ряди здебільшого білих американців (переважно расистів). Хоча нерідко, серед членів банди зустрічалися і мексиканці. Єдине, що усіх їх об'єднувало – кримінальне минуле і бажання цілими днями кататися на мотоциклі. І так, 1966 року у Х'юстоні, штат Техас заснувався новий мотоклуб – Bandidos.



Bandidos заснували у 1966 році

Журналіст Джуліан Шер зауважив, Bandidos позиціонують себе як найгірші із поганих. Тому, якщо ви хотіли би долучитися до них, то майте на увазі: навіть якщо ви не пов'язані із криміналом, з часом все одно доведеться із ним зіткнутися.

Що означає символіка банди

З появою членів банди, з'явилася і власна штаб-квартира. Тоді, Чамберс почав думати над символікою, адже це візитна картка кожного байкера. Нашивки й логотипи зображають не тільки приналежність до конкретної банди, а й демонструють відданість до клану і контроль над певною територією.

Так от, логотип Bandidos складається із двох рокерів (верхнього і нижнього) та емблеми клубу. Верхня нашивка – це назва банди, нижня – місцерозташування штаб-квартири. А от центральне зображення – логотип і символ клубу: там нашитий мексиканський бандит, який тримає пістолет і мачете.



Дональд Чамберс запозичив зображення із реклами кукурудзяних чипсів

Легенда також говорить, що кольори мотоклубу – золотий і червоний – пішли від морських піхотинців у В'єтнамі, де свого часу проходив службу сам Чамберс. І хоча Чамберс ані підтверджував, ані спростовував цієї легенди, його байкери впевнені, усе це міфи. Насправді, червоний і золотистий – це кольори коралової змії, яка поїдає собі подібних, а от щодо мексиканця, то він зовсім не схожий на "кукурудзяного героя":

Зображення бандита пішло із мексиканського фольклору. Тодішні кримінальні авторитети ґвалтували, грабували, убивали чужинців і завжди стояли на захисті своїх територій,

– наголосив Ед Вінтерхальдер.

Звичайно, як і в кожної банди, Bandidos мали власну ієрархію:

► Президент – організовує збори та затверджує політику клубу.

► Секретарі – фактично заступники президента.

► Скарбники – відповідають за фінансову політику банди.

► Солдати – виконують найрізноманітнішу роботу: починаючи від прибирання у клубі після вечірки і закінчуючи наповненням офіційного сайту і соцмереж.

► Кандидат – люди, які на випробувальному терміні.

► Прихильник – ті, хто хочуть вступити до клубу.

Ієрархія Bandidos

Мало-помалу, Bandidos почали відкривати свої філії в інших штатах Америки – чаптери. Це не лише розширення, а й покращення бізнесової логістики: перепродувати вкрадені запчастини до мотоциклів, метамфетамін та зброю було легше, коли скрізь є свої люди.

Якщо когось із наших братів упіймали на незаконній діяльності, то це його індивідуальна заслуга. Діяльність клубу тут ні до чого,

– зауважив член Bandidos MC Джон Портіо.

Чи боролася з ними поліція

Але факт залишається фактом – ФБР, Держдепартамент, влада на місцях та інші державні установи класифікують Bandidos як кримінальний синдикат. А тому, 1972 року Чамберса затримали і кинули у в'язницю. Причиною стало подвійне убивство, яке він і ще двоє Banditos скоїли в Ель-Пасо. Жертвами стали двоє дилерів, які продавали свій продукт без їхнього дозволу. Дилерів змусили викопати собі могили, прострелили голови, а перед тим як закопати тіла, підпалили.

Після арешту Дональда Чамберса правоохоронні органи почали пильно стежити за діяльністю Bandidos. Крім того, почалися рейди, обшуки і допити. Поки Чамберс відмотував термін, у 80-х, з'явилися чаптери за межами Штатів, а з ними нові ринки збуту і способи заробітку. Колишні локальні продавці метамфетаміну – дилери Bandidos – взялись за розповсюдження кокаїну на міжнародних ринках.

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Джордж Веґерс до того, як стати загальнонаціональним президентом Bandidos, очолював свій чаптер у Вашингтоні, де й прославився завдяки реформам. Зрозуміло, що байкери 1% – своєю діяльністю притягують до себе увагу правоохоронних структур. І якщо із місцевими поліцейськими ще можна домовитися, то підкупити підрозділи ФБР – це задача не з простих. Щоб триматися на плаву, Веґерс наполягав на тому, аби байкери зменшили кількість бешкетів і рівень насильства, але при цьому відповідали званню байкерів 1%.



Джордж Веґерс

Його реформи потроху втілювалися у життя: члени Bandidos почали поводитися трохи спокійніше. Правда, тільки до 1981. Допоки американське управління боротьби із наркотиками не знайшло у машині самого Веґерса п'ять кілограмів кокаїну. Його кинули до в'язниці на п'ять років, тобто по року за кілограм. Поки ж лідер відбував свій термін, вдалось добралися і до звичайних солдатів.

Правоохоронні органи до 1985 року затримали понад 80 членів Bandidos у восьми штатах Америки. Більшість із них були звинувачені у торгівлі і зберіганні наркотиків. Зрозуміло, що далеко не всі президенти чаптерів заради "мирного співіснування із представниками закону" змінювали стиль життя у кращу сторону.

Перестрілка у Мільперрі або різанина на День Батька

Чимало "потопали" у стрілянинах. Одна із таких трапилася 1984 року в Австралії. Конфлікт спалахнув між Bandidos і ще одним клубом – Comanchero.

Що відомо про Comanchero МС?Comanchero МС – австралійський мотоклуб заснований у 60-х та 70-х роках у Сіднеї. Прославлений тим, що його члени роз'їжджали на байках, відкрито тримаючи зброю у руках.





Члени Comanchero МС

Конфлікт між ними спалахнув через наркотики. За версією поліції, обидва мотоклуби не поділили між собою території збуту своїх продуктів. Відповідно, зустрівшись на святкуванні Дня Батька почали стрілянину. Bandidos втратили двох, а Comanchero – чотирьох. Серед цивільних ще 28 поранених. Тоді загинула 15-річна дівчинка.

Після цього інциденту в Австралії заборонили відкрите носіння зброї, а ліцензію взагалі видавали тільки у разі крайньої потреби. Кокаїн ж продовжував ставати не лише постійним джерелом прибутку, а й яблуком розбрату. І не лише серед байкерів.

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