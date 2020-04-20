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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Президент Бразилії не вірить в коронавірус: він вийшов на мітинг проти карантину

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      Жаїр Болсонару на мітингу проти карантину / AFP

      Президент Бразилії Жаїр Болсонару 20 квітня приєднався до мітингу у столиці країни Ріо-де-Жанейро. Там люди закликали покласти край карантинним обмеженням через коронавірус.

      На мітингу також пропонували захопити Конгрес та Верховний Суд. Ці установи підтримують запровадження карантину та дотримання соціальної ізоляції, повідомляє Al Jazeera.

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      Під час протесту Болсонару не носив маску, декілька разів кашляв та розмовляв із сотнями прихильників.

      Відзначимо, що президент Бразилії заперечує небезпеку від коронавірусу. Декілька тижнів тому він звільнив міністра охорони здоров’я, який закликав до запровадження заходів для соціальної ізоляції громадян.

      Зверніть увагу! У Бразилії зареєстрували майже 39 тисяч заражень коронавірусом та 2462 смертельних випадки.

      Що відомо про президента Бразилії Жаїра Болсонару? 63-річний військовий у відставці. У минулому парашутист-десантник, позиціює себе як антисистемний протестний політик. Часто у ЗМІ Балсонару називали бразильським Дональдом Трампом через надмірну ексцентричність.

      Під час передвиборчої агітації він використовував гомофобну та расистську риторику. Виступає за повернення смертної кари і схвально відгукується про період військової диктатури у Бразилії в 1964-1985 роках.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус COVID-19 Латинська Америка Бразилія
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