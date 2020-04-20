Президент Бразилии не верит в коронавирус: он вышел на митинг против карантина
Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны Рио-де-Жанейро. Там люди призывали положить конец карантинным ограничением из-за коронавируса.
На митинге также предлагали захватить Конгресс и Верховный Суд. Эти учреждения поддерживают введение карантина и соблюдение социальной изоляции, сообщает Al Jazeera.
Интересно Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсветили в знак благодарности врачам: впечатляющие кадры
Во время протеста Болсонару не носил маску, несколько раз кашлял и разговаривал с сотнями поклонников.
Отметим, что президент Бразилии отрицает опасность коронавируса. Несколько недель назад он уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.
Обратите внимание! В Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 смертельных случая.
Что известно о президенте Бразилии Жаира Болсонару?
63-летний военный в отставке. В прошлом парашютист-десантник, позиционирует себя как антисистемный протестный политик. Часто в СМИ Балсонару называли бразильским Дональдом Трампом из-за чрезмерной эксцентричности.
Во время предвыборной агитации он использовал гомофобную и расистскую риторику. Выступает за возвращение смертной казни и одобрительно отзывается о периоде военной диктатуры в Бразилии в 1964-1985 годах.
Читайте также
-
5 человек сбежали из обсервации на Тернопольщинесегодня , 09:30
-
Филарет провел пасхальную службу без маски, а верующих причащал из одной ложки: фотосегодня , 12:31
-
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах из-за поджогов – Аваковсегодня , 13:11
-
В Польше произошел взрыв на химзаводе: появились жуткие фото и видеосегодня , 13:02
-
Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено и дождливосегодня , 09:22
-
Картели кусают локти: как коронавирус повлиял на мировую торговлю наркотикамисегодня , 09:39