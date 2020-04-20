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      Президент Бразилии не верит в коронавирус: он вышел на митинг против карантина

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      Жаир Болсонару на митинге против карантина / AFP

      Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны Рио-де-Жанейро. Там люди призывали положить конец карантинным ограничением из-за коронавируса.

      На митинге также предлагали захватить Конгресс и Верховный Суд. Эти учреждения поддерживают введение карантина и соблюдение социальной изоляции, сообщает Al Jazeera.

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      Во время протеста Болсонару не носил маску, несколько раз кашлял и разговаривал с сотнями поклонников.

      Отметим, что президент Бразилии отрицает опасность коронавируса. Несколько недель назад он уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.

      Обратите внимание! В Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 смертельных случая.

      Что известно о президенте Бразилии Жаира Болсонару?
      63-летний военный в отставке. В прошлом парашютист-десантник, позиционирует себя как антисистемный протестный политик. Часто в СМИ Балсонару называли бразильским Дональдом Трампом из-за чрезмерной эксцентричности.

      Во время предвыборной агитации он использовал гомофобную и расистскую риторику. Выступает за возвращение смертной казни и одобрительно отзывается о периоде военной диктатуры в Бразилии в 1964-1985 годах.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Латинськая Америка Коронавирус COVID-19 Бразилия Новости политики Новости Украины
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