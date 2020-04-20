Президент Бразилии не верит в коронавирус: он вышел на митинг против карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны Рио-де-Жанейро. Там люди призывали положить конец карантинным ограничением из-за коронавируса.

На митинге также предлагали захватить Конгресс и Верховный Суд. Эти учреждения поддерживают введение карантина и соблюдение социальной изоляции, сообщает Al Jazeera.

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Во время протеста Болсонару не носил маску, несколько раз кашлял и разговаривал с сотнями поклонников.

Отметим, что президент Бразилии отрицает опасность коронавируса. Несколько недель назад он уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.

Обратите внимание! В Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 смертельных случая.

Что известно о президенте Бразилии Жаира Болсонару?

63-летний военный в отставке. В прошлом парашютист-десантник, позиционирует себя как антисистемный протестный политик. Часто в СМИ Балсонару называли бразильским Дональдом Трампом из-за чрезмерной эксцентричности.



Во время предвыборной агитации он использовал гомофобную и расистскую риторику. Выступает за возвращение смертной казни и одобрительно отзывается о периоде военной диктатуры в Бразилии в 1964-1985 годах.