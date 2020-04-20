У Норвегії послаблюють карантин для шкіл та садків: частина батьків проти

Після вимушених канікул, які тривали місяць, у Норвегії знову запрацюють школи та дитячі садочки. Однак частина батьків виступила проти такого рішення влади.

Норвегія вслід за Данією відновляє роботу дошкільних закладів. Про це повідомляє AFP.

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Влада переконана, що такі послаблення доцільні, адже діти менше постраждали через коронавірус.

Ходити до дошкільного закладу – безпечно,

– зазначив міністр освіти Гурі Мелбі.

Однак деякі батьки висловили застереження щодо такого рішення.

Як протестують батьки

Вони створили у фейсбуці групу "Моя дитина не повинна бути морською свинкою для Covid-19".

"Моя дитина не повинна бути морською свинкою для Covid-19". Крім того, противники рішення влади створили онлайн-петицію проти відкриття навчальних закладів. Вона зібрала майже 300 тисяч підписів.

проти відкриття навчальних закладів. Вона зібрала майже 300 тисяч підписів. Відповідно до опитування, проведеного місцевим телеканалом NRK, 24% батьків не хотіли відправляти дітей до дошкільного закладу, а 13% заявили, що вони не впевнені, чи варто це робити.

Що пропонує влада

Дошкільні заклади будуть дотримуватися певних вимог з охорони здоров'я.

Діти віком до трьох років повинні перебувати у групах з трьох людей, наглядати їх повинна одна доросла особа

повинні перебувати у групах з трьох людей, наглядати їх повинна одна доросла особа Діти віком від трьох до шести років можуть перебувати у групах по шестеро.

можуть перебувати у групах по шестеро. Культурні та спортивні заходи не проводитимуть щонайменше до 15 червня.

Зверніть увагу! Данія 15 квітня також послабила карантин. Там дозволили відкрити початкові школи та дитячі садочки. У Копенгагені в цей день відкрилися приблизно 35% таких закладів. Однак для дітей у школах та дитячих садках діють спеціальні обмеження. Вони стосуються дотримання дистанції та постійної дезінфекції.

Коронавірус у Норвегії: основне

Станом на 20 квітня у країні зафіксували 7 тисяч 103 випадки зараження коронавірусом. Одужали 32 людини, померли – 165.

зараження коронавірусом. Одужали 32 людини, померли – 165. Впродовж кількох останніх днів у Норвегії спостерігають спад виявлених інфікувань COVID-19. Уряд стверджує, що епідемія перебуває під контролем.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу