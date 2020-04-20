В Норвегии ослабляют карантин для школ и садов: часть родителей против

После вынужденных каникул, которые длились месяц, в Норвегии вновь заработают школы и детские сады. Однако часть родителей выступила против такого решения властей.

Норвегия вслед за Данией возобновляет работу дошкольных учреждений. Об этом сообщает AFP.

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Власть убеждена, что такие послабления целесообразны, ведь дети меньше пострадали от коронавируса.

Ходить в дошкольное учреждение безопасно,

– отметил министр образования Гури Мелби.

Однако некоторые родители высказали опасения относительно такого решения.

Как протестуют родители

Они создали в фейсбуке группу "Мой ребенок не должен быть морской свинкой для COVID-19".

"Мой ребенок не должен быть морской свинкой для COVID-19". Кроме того, противники решения властей создали онлайн-петицию против открытия учебных заведений. Она собрала почти 300 тысяч подписей.

против открытия учебных заведений. Она собрала почти 300 тысяч подписей. Согласно опросe, проведенному местным телеканалом NRK, 24% родителей не хотели отправлять детей в дошкольные учреждения, а 13% заявили, что они не уверены, стоит ли это делать.

Что предлагает власть

Дошкольные учреждения будут соблюдать определенные требования по здравоохранению.

Дети до трех лет должны находиться в группах из трех человек, присматривать за ними должен один взрослый.

должны находиться в группах из трех человек, присматривать за ними должен один взрослый. Дети в возрасте от трех до шести лет могут находиться в группах по шесть человек.

могут находиться в группах по шесть человек. Культурные и спортивные мероприятия не будут проводить минимум до 15 июня.

Обратите внимание! Дания 15 апреля также ослабила карантин. Там разрешили открыть начальные школы и детские сады. В Копенгагене в этот день открылись примерно 35% таких заведений. Однако для детей в школах и детских садах действуют специальные ограничения. Они касаются соблюдения дистанции и постоянной дезинфекции.

Коронавирус в Норвегии: главное

По состоянию на 20 апреля в стране зафиксировали 7 тысяч 103 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 32 человека, умерли – 165.

коронавирусом. Выздоровели 32 человека, умерли – 165. На протяжении нескольких последних дней в Норвегии наблюдают спад выявленных заражений COVID-19. Правительство утверждает, что эпидемия находится под контролем.



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