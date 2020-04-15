Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина

Дания стала первой страной Европы, которая открыла детские сады и начальные школы. Произошло это после месячного карантина из-за коронавируса.

Занятия возобновляются с 15 апреля в 54 муниципалитетах Дании и примерно в 35% школ Копенгагена. Другие учебные заведения остаются закрытыми, потому что требуют больше времени для адаптации к протоколам здравоохранения, пишет Politiken.

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Ожидается, что все другие учебные заведения откроются до 20 апреля. Ученики средней и старшей школы продолжат дистанционное занятие и вернутся в классы только 10 мая.

Новые требования в детсадах и начальных школах:

Школы обязаны обеспечить сохранность расстояния в два метра между партами в классах.

Ученики и преподаватели должны как можно больше быть на свежем воздухе.

Открытие школ и учреждений для самых маленьких означает, что родители могут спокойно работать. Нам это нужно, потому что много (экономических) задач остаются нерешенными,

– сказала премьер Дании Метте Фредериксен.

Обратите внимание! С начала эпидемии в Дании 6496 человек заболели коронавирусом, однако темпы заражения замедляются уже больше недели. Сейчас в больницах находятся всего 380 человек и только 93 из них нуждаются в лечении в интенсивной терапии. Вследствие болезни умерли 299 человек.

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