Данія першою в Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину

Данія стала першою країною Європи, яка відкрила дитячі садочки та початкові школи. Сталося це після місячного карантину через коронавірус.

Заняття поновлюються з 15 квітня у 54 муніципалітетах Данії та приблизно в 35% шкіл Копенгагена. Інші навчальні заклади залишаються закритими, бо потребують більше часу для адаптації до протоколів охорони здоров'я, пише Politiken.

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Очікується, що всі інші навчальні заклади відкриються до 20 квітня. Учні середньої та старшої школи продовжать дистанційне заняття та повернуться до класів лише 10 травня.

Нові вимоги у дитсадках і початкових школах:

Школи зобов'язані забезпечити збереження відстані у два метри між партами в класах.

Учні та викладачі повинні якомога більше бути на свіжому повітрі.

Відкриття шкіл та закладів для найменших означає, що батьки можуть спокійно працювати. Нам це потрібно, тому що багато (економічних) завдань залишаються невирішеними,

– сказала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Зверніть увагу! З початку епідемії у Данії 6496 осіб захворіли на коронавірус, проте темпи зараження сповільнюються вже понад тиждень. Наразі у лікарнях перебувають всього 380 людей і лише 93 з них потребують лікування в інтенсивній терапії. Внаслідок хвороби померли 299 осіб.

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