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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Трамп заявив про намір відправити слідчих до Китаю / Getty Images

      Білий дім звинувачує Китай у приховуванні інформації про поширення коронавірусу в країні. Тому Сполучені Штати мають намір відправити слідчих до Китаю, щоб вони провели розслідування спалаху COVID-19.

      Про бажання Трампа провести у Китаї розслідування повідомляє CNN.

      Зверніть увагу Як виглядає лабораторія в Ухані, яку конспірологи звинувачують у поширенні COVID-19

      У Вашингтоні підозрюють, що Пекін міг приховати точну інформацію про поширення коронавірусу в країні.

      Ми говоримо з Китаєм. Ми й раніше говорили про поїздку. Ми хочемо поїхати,
      – зазначив Трамп.

      Раніше США вже надсилали запити, однак Китай їх відхилив.

      Важливо! Напередодні Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ. У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19. Водночас гендиректор ВООЗ сподівається на відновлення співпраці.

      Китай замовчував інформацію про коронавірус: основне

      • Про перші випадки зараження коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. Лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.
      • США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
      • Також Сполучені Штати починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу. Зокрема, ролі у цьому процесі Китаю та ВООЗ.
      • За інформацією ЗМІ, до моменту публічного повідомлення про коронавірус, у Китаї вже було 3 тисячі заражених COVID-19. Загалом уряд Китаю приховував інформацію про небезпечний вірус протягом 6 днів.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Китай Новини США Розслідування ВООЗ Дональд Трамп Новини політики
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