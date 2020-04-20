Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусу

Білий дім звинувачує Китай у приховуванні інформації про поширення коронавірусу в країні. Тому Сполучені Штати мають намір відправити слідчих до Китаю, щоб вони провели розслідування спалаху COVID-19.

Про бажання Трампа провести у Китаї розслідування повідомляє CNN.

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У Вашингтоні підозрюють, що Пекін міг приховати точну інформацію про поширення коронавірусу в країні.

Ми говоримо з Китаєм. Ми й раніше говорили про поїздку. Ми хочемо поїхати,

– зазначив Трамп.

Раніше США вже надсилали запити, однак Китай їх відхилив.

Важливо! Напередодні Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ. У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19. Водночас гендиректор ВООЗ сподівається на відновлення співпраці.

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