Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусу
Білий дім звинувачує Китай у приховуванні інформації про поширення коронавірусу в країні. Тому Сполучені Штати мають намір відправити слідчих до Китаю, щоб вони провели розслідування спалаху COVID-19.
Про бажання Трампа провести у Китаї розслідування повідомляє CNN.
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У Вашингтоні підозрюють, що Пекін міг приховати точну інформацію про поширення коронавірусу в країні.
Ми говоримо з Китаєм. Ми й раніше говорили про поїздку. Ми хочемо поїхати,
– зазначив Трамп.
Раніше США вже надсилали запити, однак Китай їх відхилив.
Важливо! Напередодні Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ. У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19. Водночас гендиректор ВООЗ сподівається на відновлення співпраці.
Китай замовчував інформацію про коронавірус: основне
- Про перші випадки зараження коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. Лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.
- США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
- Також Сполучені Штати починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу. Зокрема, ролі у цьому процесі Китаю та ВООЗ.
- За інформацією ЗМІ, до моменту публічного повідомлення про коронавірус, у Китаї вже було 3 тисячі заражених COVID-19. Загалом уряд Китаю приховував інформацію про небезпечний вірус протягом 6 днів.
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