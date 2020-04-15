Трамп припинив фінансування ВООЗ: реакція організації

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не фінансуватимуть Всесвітню організацію охорони здоров’я. Гендиректор організації сподівається на відновлення співпраці. Водночас у ВООЗ шукають інші джерела фінансової підтримки.

В організації шкодують про рішення Дональда Трампа припинити фінансування ВООЗ. Про це заявив гендиректор організації Тедрос Адханом Гебрейесус.

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ВООЗ вивчає ефект, який надасть на її роботу будь-якої відмова США у фінансуванні, і ми працюємо з нашими партнерами з метою заповнити фінансовим втратами,

– зазначив Гебрейесус.

Він додав, що для безперебійного продовження роботи організація потребує фінансування. Гебрейесус також наголосив, що розраховує на продовження співпраці ВООЗ та Сполучених Штатів.

Гендиректор ВООЗ нагадав, що організація бореться не лише з пандемією коронавірусу, але й займається такими хворобами як поліомієліт, кір, малярія, вірус Ебола, ВІЛ, туберкульоз, рак, діабет, а також психічними захворюваннями та проблемою недоїдання.

За словами Гебрейесуса, ВООЗ у своїй роботі не робить відмінностей між громадянством або етнічною приналежністю. "Це час для всіх нас бути разом в нашій спільній боротьбі проти спільної загрози, небезпечного ворога", – підсумував він.

До слова, напередодні Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ. У Вашингтоні вивчатимуть, як організація реагувала на ситуацію з пандемією COVID-19.

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