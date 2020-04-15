Трамп прекратил финансирование ВОЗ: реакция организации
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Гендиректор организации надеется на возобновление сотрудничества. В то же время в ВОЗ ищут другие источники финансовой поддержки.
В организации жалеют о решении Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебреисус.
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ВОЗ изучает эффект, который окажет на ее работу любой отказ США в финансировании, и мы работаем с нашими партнерами с целью восполнить финансове потери,
– отметил Гебреисус.
Он добавил, что для бесперебойного продолжения работы организация нуждается в финансировании. Гебреисус также отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества ВОЗ и Соединенных Штатов.
Гендиректор ВОЗ напомнил, что организация борется не только с пандемией коронавируса, но и занимается такими болезнями как полиомиелит, корь, малярия, вирус Эбола, ВИЧ, туберкулез, рак, диабет, а также психическими заболеваниями и проблемой недоедания.
По словам Гебреисуса, ВОЗ в своей работе не делает различий между гражданством или этнической принадлежностью. "Это время для всех нас быть вместе в нашей общей борьбе против общей угрозы, опасного врага", – подытожил он.
К слову, накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ. В Вашингтоне будут изучать, как организация реагировала на ситуацию с пандемией COVID-19.
В чем Трамп обвиняет ВОЗ
- Информация из Уханя "заслуживала доверия", а в ВОЗ на нее не реагировали, отдавая предпочтение официальным заявлениям от КНР.
- Организация в начале эпидемии в Китае не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку.
- ВОЗ противодействовала намерениям США закрыть границы с Китаем.
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