Трамп припинив фінансування ВООЗ

США наразі припиняють фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я. Про це президент Дональд Трамп заявив у ніч на 15 квітня. Мовляв, Вашингтон повинен дослідити, чи правильно ВООЗ реагувала на пандемію COVID-19.

Відповідну заяву Трамп зробив журналістам у Білому домі, як пишуть в The Independent.

До теми Трамп може створити альтернативу ВООЗ

У зверненні до журналістів Трамп говорив про "катастрофічну роль" ВООЗ у "прикритті" коронавірусу.

Я надав моїй адміністрації інструкції, щоб вона припинила фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки проводиться оцінка, відверто кажучи, її недбалої роботи з поширенням коронавірусу,

– сказав Трамп.

На думку американського лідера, ВООЗ не змогла адекватно отримати та зібрати інформацію про COVID-19, а потім і поділитися нею своєчасно.

У чому саме Трамп звинувачує ВООЗ

Інформація з Уханя "заслуговувала довіри", а ВООЗ на неї не реагувала, віддаючи перевагу офіційним заявам із КНР.

ВООЗ на початках епідемії в Китаї не брала до уваги доповіді про можливість передачі коронавірусу від людини до людини (спершу з Китаю лунали саме такі переконання).

ВООЗ протидіяла намірам США закрити кордони з Китаєм.

У результаті всього цього, як каже Трамп, було втрачено час, і ситуація з поширенням вірусу різко погіршився.

ВООЗ не змогла виконати своє основне призначення і повинна відповідати за це,

– наголосив президент США.

Наразі мовиться про фінансову відповідальність: США робили внески в ВООЗ від 400 до 500 мільйонів доларів (так Трамп каже), а от Китай – лише 40 мільйонів.

Зауважимо, фінансові документи свідчать про внески США до бюджету ВООЗ у 100 мільйонів доларів щорічно.

Куди підуть гроші, що мала б отримати ВООЗ

Трамп каже, що ті мільйони доларів, які мали б дати ВООЗ, він краще спрямує на співпрацю у сфері охорони здоров'я з іншими країнами безпосередньо та "в інші способи".

У ВООЗ, до слова, кажуть, що часи пандемії – не найкращі для фінансових воєн.

Детальніше про критику глави ВООЗ через співпрацю з Китаєм читайте у матеріалі 24 каналу.

Зараз у США, до слова, вже понад 600 тисяч інфікованих коронавірусом та понад 25 тисяч померлих.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу