Трамп припинив фінансування ВООЗ
США наразі припиняють фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я. Про це президент Дональд Трамп заявив у ніч на 15 квітня. Мовляв, Вашингтон повинен дослідити, чи правильно ВООЗ реагувала на пандемію COVID-19.
Відповідну заяву Трамп зробив журналістам у Білому домі, як пишуть в The Independent.
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У зверненні до журналістів Трамп говорив про "катастрофічну роль" ВООЗ у "прикритті" коронавірусу.
Я надав моїй адміністрації інструкції, щоб вона припинила фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки проводиться оцінка, відверто кажучи, її недбалої роботи з поширенням коронавірусу,
– сказав Трамп.
На думку американського лідера, ВООЗ не змогла адекватно отримати та зібрати інформацію про COVID-19, а потім і поділитися нею своєчасно.
У чому саме Трамп звинувачує ВООЗ
- Інформація з Уханя "заслуговувала довіри", а ВООЗ на неї не реагувала, віддаючи перевагу офіційним заявам із КНР.
- ВООЗ на початках епідемії в Китаї не брала до уваги доповіді про можливість передачі коронавірусу від людини до людини (спершу з Китаю лунали саме такі переконання).
- ВООЗ протидіяла намірам США закрити кордони з Китаєм.
У результаті всього цього, як каже Трамп, було втрачено час, і ситуація з поширенням вірусу різко погіршився.
ВООЗ не змогла виконати своє основне призначення і повинна відповідати за це,
– наголосив президент США.
Наразі мовиться про фінансову відповідальність: США робили внески в ВООЗ від 400 до 500 мільйонів доларів (так Трамп каже), а от Китай – лише 40 мільйонів.
Зауважимо, фінансові документи свідчать про внески США до бюджету ВООЗ у 100 мільйонів доларів щорічно.
Куди підуть гроші, що мала б отримати ВООЗ
Трамп каже, що ті мільйони доларів, які мали б дати ВООЗ, він краще спрямує на співпрацю у сфері охорони здоров'я з іншими країнами безпосередньо та "в інші способи".
У ВООЗ, до слова, кажуть, що часи пандемії – не найкращі для фінансових воєн.
Детальніше про критику глави ВООЗ через співпрацю з Китаєм читайте у матеріалі 24 каналу.
Зараз у США, до слова, вже понад 600 тисяч інфікованих коронавірусом та понад 25 тисяч померлих.
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