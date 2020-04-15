Трамп прекратил финансирование ВОЗ
США пока прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Об этом президент Дональд Трамп заявил в ночь на 15 апреля. Мол, Вашингтон должен исследовать, правильно ли ВОЗ реагировала на пандемию COVID-19.
Соответствующее заявление Трамп сделал журналистам в Белом доме, как пишут в The Independent.
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В обращении к журналистам Трамп говорил о "катастрофической роли" ВОЗ в "прикрытии" коронавируса.
Я дал моей администрации инструкции, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка, откровенно говоря, ее небрежной работы с распространением коронавируса,
– сказал Трамп.
По мнению американского лидера, ВОЗ не смогла адекватно получить и собрать информацию о COVID-19, а затем и поделиться ею своевременно.
В чем именно Трамп обвиняет ВОЗ
- Информация из Уханя "заслуживала доверия", а ВОЗ на нее не реагировала, отдавая предпочтение официальным заявлениям из КНР.
- ВОЗ в начале эпидемии в Китае не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку (сначала из Китая передавались именно такие убеждения).
- ВОЗ противодействовала намерениям США закрыть границы с Китаем.
В результате всего этого, как говорит Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилась.
ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна отвечать за это,
– подчеркнул президент США.
Сейчас речь идет о финансовой ответственности: США делали взносы в ВОЗ от 400 до 500 миллионов долларов (так Трамп говорит), а вот Китай - лишь 40 миллионов.
Заметим, финансовые документы свидетельствуют о взносах США в бюджет ВОЗ в 100 миллионов долларов ежегодно.
Куда пойдут деньги, что должна была получить ВОЗ
Трамп говорит, что те миллионы долларов, которые должны дать ВОЗ, он лучше направит на сотрудничество в сфере здравоохранения с другими странами непосредственно и "другими способами".
В ВОЗ, к слову, говорят, что времена пандемии – не лучшие для финансовых войн.
Подробнее О критике главы ВОЗ из-за сотрудничества с Китаем читайте в материале 24 канала.
Сейчас в США, к слову, уже более 600 тысяч инфицированных коронавирусом и более 25 тысяч умерших.
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