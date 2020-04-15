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      Трамп прекратил финансирование ВОЗ

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      Трамп не будет давать деньги ВОЗ / Коллаж 24 канала

      США пока прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Об этом президент Дональд Трамп заявил в ночь на 15 апреля. Мол, Вашингтон должен исследовать, правильно ли ВОЗ реагировала на пандемию COVID-19.

      Соответствующее заявление Трамп сделал журналистам в Белом доме, как пишут в The Independent. 

      К теме Трамп может создать альтернативу ВОЗ

      В обращении к журналистам Трамп говорил о "катастрофической роли" ВОЗ в "прикрытии" коронавируса.

      Я дал моей администрации инструкции, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка, откровенно говоря, ее небрежной работы с распространением коронавируса,
      – сказал Трамп.

      По мнению американского лидера, ВОЗ не смогла адекватно получить и собрать информацию о COVID-19, а затем и поделиться ею своевременно.

      В чем именно Трамп обвиняет ВОЗ

      • Информация из Уханя "заслуживала доверия", а ВОЗ на нее не реагировала, отдавая предпочтение официальным заявлениям из КНР.
      • ВОЗ в начале эпидемии в Китае не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку (сначала из Китая передавались именно такие убеждения).
      • ВОЗ противодействовала намерениям США закрыть границы с Китаем.

      В результате всего этого, как говорит Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилась.

      ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна отвечать за это,
      – подчеркнул президент США.

      Сейчас речь идет о финансовой ответственности: США делали взносы в ВОЗ от 400 до 500 миллионов долларов (так Трамп говорит), а вот Китай - лишь 40 миллионов.

      Заметим, финансовые документы свидетельствуют о взносах США в бюджет ВОЗ в 100 миллионов долларов ежегодно. 

      Куда пойдут деньги, что должна была получить ВОЗ

      Трамп говорит, что те миллионы долларов, которые должны дать ВОЗ, он лучше направит на сотрудничество в сфере здравоохранения с другими странами непосредственно и "другими способами". 

      В ВОЗ, к слову, говорят, что времена пандемии – не лучшие для финансовых войн.

      Подробнее О критике главы ВОЗ из-за сотрудничества с Китаем читайте в материале 24 канала.

      Сейчас в США, к слову, уже более 600 тысяч инфицированных коронавирусом и более 25 тысяч умерших.

      коронавирус
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 ВОЗ Новости США Дональд Трамп
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