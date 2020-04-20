Трамп хочет отправить в Китай следователей, чтобы расследовали вспышку коронавируса

Белый дом обвиняет Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса в стране. Поэтому Соединенные Штаты намерены отправить следователей в Китай, чтобы они провели расследование вспышки COVID-19.

О желании Трампа провести в Китае расследование сообщает CNN.

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В Вашингтоне подозревают, что Пекин мог скрыть точную информацию о распространении коронавируса в стране.

Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать,

– отметил Трамп.

Ранее США уже присылали запросы, однако Китай их отклонил.

Важно! Накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ. В Вашингтоне будут изучать, как организация реагировала на ситуацию с пандемией COVID-19. В то же время гендиректор ВОЗ надеется на возобновление сотрудничества.

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