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      Трамп хочет отправить в Китай следователей, чтобы расследовали вспышку коронавируса

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      Трамп заявил о намерении отправить следователей в Китай / Getty Images

      Белый дом обвиняет Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса в стране. Поэтому Соединенные Штаты намерены отправить следователей в Китай, чтобы они провели расследование вспышки COVID-19.

      О желании Трампа провести в Китае расследование сообщает CNN.

      Обратите внимание Как выглядит лаборатория в Ухане, которую конспирологи обвиняют в распространении COVID-19

      В Вашингтоне подозревают, что Пекин мог скрыть точную информацию о распространении коронавируса в стране.

      Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать,
      – отметил Трамп.

      Ранее США уже присылали запросы, однако Китай их отклонил.

      Важно! Накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ. В Вашингтоне будут изучать, как организация реагировала на ситуацию с пандемией COVID-19. В то же время гендиректор ВОЗ надеется на возобновление сотрудничества.

      Китай замалчивал информацию о коронавирусе: основное

      • О первых случаях заражения коронавирусом в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку. Врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за распространение слухов.
      • США считают, что власть Китая намеренно занижает количество инфицированных коронавирусом и летальных исходов из-за болезни.
      • Также Соединенные Штаты начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса. В частности, роли в этом процессе Китая и ВОЗ.
      • По информации СМИ, на момент публичного уведомления о коронавирусе, в Китае уже было 3 тысячи зараженных COVID-19. В целом правительство Китая скрывало информацию об опасном вирусе в течение 6 дней.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Расследования ВОЗ Китай Здоровье Новости США Дональд Трамп Новости политики
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